汐止火車站廣場閒置 地方促設遊樂設施

2019-04-16 19:30 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止火車站是汐止的大門面，廣場環境衛生問題，讓人詬病，市議員張錦豪等會勘，要求將廣場綠美化，設置共融遊戲設施等等。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止火車站是汐止的大門面，不過，一直以來廣場環境衛生問題，都讓人詬病，今(16)日上午立委段宜康服務處、市議員張錦豪等會勘，市議員張錦豪就要求將廣場提供給汐止區公所，並綠美化，設置共融遊戲設施等等，撤底解決閒置髒亂等問題。

汐止火車站前站橋下的側廣場，因為經常被亂丟垃圾環境髒亂，所以，目前已經沿著花圃外圍施置網狀圍籬，長期封閉，只是這麼荒廢閒置實在可惜，再加上這裡是汐止的大門面，從火車站出來的兩個廣場，一邊長期有違規攤販、遊民佔據，還有酗酒、隨地大小便，已經很糟，問題很大，除了後續會請相關單位處理之外，在過了馬路的這一側已經封閉，就希望能好好規劃。

新昌里長林碧霞表示，長期以來，里內都沒有好的休閒空間，再加上鐵路橋下環境髒亂，令人頭痛，所以，就向議員張錦豪陳情，希望能夠爭取做一些遊樂設施，讓里內的小朋友玩，也讓大人有個休閒的地方。

市議員張錦豪表示，協調請汐止區公能對廣場進行後續維護管理、規劃施作完善休憩空間，再請里長號召志工加入環境維護。會勘後，台鐵臺北工務段同意無償提供廣場給汐止區公所使用，後續也請新北市政府綠美化環境景觀處、汐止區公所及新北市政府相關局處機關，儘速共同研議及規劃施作完善之綠美化休憩空間，設置共融遊戲設施等等，提供民眾遊樂休憩空間。