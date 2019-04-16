廠商擔憂社子島走不下去 查估作業連續流標

2019-04-16 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市社子島開發案爭議不斷，繼社子島居民抗議北市府訪調充滿瑕疵後，台北市議員陳慈慧今天下午在民政部門質詢時再爆，指北市府近期內打算再度進行查估作業，不料竟流標兩次，都沒有廠商願意投標。

對此，北市府地政局長張治祥證實，確實已流標兩次，主要是廠商擔憂社子島不知道能不能順利走下去，案子恐會無法結案，這部分會在做檢討，並設定退場機制。

陳慈慧表示，社子島有四千兩百多戶居民，根據北市府的安置計畫，可以承購專案住宅的祖境兩千九百九十一戶，預估約有七成居民可以承購，但其實這個數據太過樂觀。

陳慈慧解釋，北市府的計算方式，是依照士北科配售經驗，以及77年8月1日前的列管門牌總計1801戶，但實際77月8月1日後有修繕過的違建，同樣也有被列管，這卻是黑數，希望北市府的計算可以再更精準。

此外，陳慈慧也提到，社子島弱勢居民多，七十歲長者也很多，十二年承租方案，對社子島來講絕對不是恩惠，麻煩請再做調整。

陳慈慧還提到，北市府最後一個版本的家戶訪查，是在107年，家戶訪查率僅48%，準確度如何，北市府很清楚，最近市府又要展開查估作業，卻流標兩次，到底是哪裡出問題。

對此，張治祥說，之前聽證會反映的內容都會仔細評估，最高原則就是不讓大家流離失所，一定會讓大家有地方可以住。

張治祥表示，未來還會針對社子島作實地地上物的查估，包括房子的實際狀況，不過確實已連續流標兩次，主要是有廠商反映，不曉得社子島開發案能不能順利走下去，怕查到一半，案子不能結案，後續招標條件會再修改，也會設定退場機制，希望儘速完成查估作業，很多資料都可以進一步掌握。