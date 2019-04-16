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金鐘藝人石門放風箏 連俞涵：小時看風箏飛起好開心

2019-04-16 15:25聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市石門地區靠海，一年四季都有海風吹拂，非常適合玩放風箏，一家老小遊逛北海岸、放風箏，已經成為不少人周末的休閒方式。國際風箏節今年將邁向第20個年頭，金鐘藝人連俞涵今天應「保庇新北市」封面之邀，和老梅國小的小朋友，一起手做風箏、放風箏，為石門天空畫上五顏六色的彩布。

2016年以「一把青」入圍第51屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，並獲得戲劇節目新進演員獎的連俞涵，從小就在北海岸的三芝長大，對這裡有濃厚的情感，不是拍戲的日子，也常會回來走走看看。

連俞涵說，北海岸除了農作物和觀光景點，最大的特色就是「風」，順著北海岸走到石門，可以看到4根大風車逐風運轉，還有滿天風箏自在飛揚，讓石門有「風箏故鄉」美名。她說，小時候就常跟爸媽一起來放風箏，爸爸負責拿著風箏，自己拉著線起跑，看到風箏高高飛起就開心手舞足蹈。

民政局長柯慶忠表示，風箏是兼具趣味與藝術的休閒活動，不只小朋友玩得開心，大朋友也都興致勃勃。新北市以北海岸人文景觀特色舉辦的國際風箏節活動，不但讓在地學校、社團、產業、藝術家們有展現創意的空間與舞臺，也透過風箏文化的國際交流，提昇國內風箏技藝水準與國際能見度。

老梅國小自十幾年前就已將風箏列為學校的教學特色之一，校長黃家裕說，老師會依不同年級，安排不同類型的風箏製作，像低年級就製作平面風箏，已有基礎的小朋友就可作特色的甕型風箏等，透過製作和放飛的過程中，讓孩子瞭解家鄉文化內涵。

連俞涵今天上午和老梅國小小朋友在石門風箏發展協會理事長鄭庚和，以及風藝術營區風箏高手李青田協助下，動手合組石門特色的「微風型風箏」和「室內風箏」，完成五顏六色的風箏作品，大夥兒還在室內、戶外放飛風箏，玩得很開心。

鄭庚和表示，石門風箏幾十年的發展，變化出許多風箏類型，除了基本款、最常看到的平面風箏，還變化出立體風箏、室內風箏、軟體風箏、特技風箏、衝浪風箏、互動風箏…等，樣式也變化萬千，因此每到秋天，石門海邊的藍天上，各式各樣風箏爭奇鬥艷十分精采。

其中，特技風箏可以雙線或多線操控，讓風箏向左、向右改變方向，也能控制風箏飛快、飛慢，作出多變的特技表演御風而行。另外，李青田則特別推薦室內風箏，顛覆大家對放風箏一定要有風的觀念，在沒有風的狀態下施放者只要簡單跑步，輕輕一拉風箏就能飛起來。

連俞涵推薦，來到北海岸，除了吃美食、看風景，不妨體驗石門風箏的文化與內涵，欣賞自己作品隨風搖曳的感動，也可串連附近朱銘美術館、青山瀑布，或到三芝欣賞藝術家創作，用五感和藝術體會北海岸的多元風貌，可至新北市政府民政局官網下載電子書（網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw）。

金鐘藝人連俞涵今天應「保庇新北市」封面之邀，和老梅國小的小朋友，一起手做風箏、放...
金鐘藝人連俞涵今天應「保庇新北市」封面之邀，和老梅國小的小朋友，一起手做風箏、放風箏，為石門天空畫上五顏六色的彩布。圖／新北市政府提供
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金鐘藝人連俞涵今天應「保庇新北市」封面之邀，和老梅國小的小朋友，一起手做風箏、放...
金鐘藝人連俞涵今天應「保庇新北市」封面之邀，和老梅國小的小朋友，一起手做風箏、放風箏，為石門天空畫上五顏六色的彩布。圖／新北市政府提供
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金鐘藝人連俞涵今天應「保庇新北市」封面之邀，和老梅國小的小朋友，一起手做風箏、放...
金鐘藝人連俞涵今天應「保庇新北市」封面之邀，和老梅國小的小朋友，一起手做風箏、放風箏，為石門天空畫上五顏六色的彩布。圖／新北市政府提供
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金鐘藝人連俞涵今天應「保庇新北市」封面之邀，和老梅國小的小朋友，一起手做風箏、放風箏，為石門天空畫上五顏六色的彩布。圖／新北市政府提供
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