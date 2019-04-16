韓籍婦西門町迷途驚魂 帥警熱心尋導遊助會合

2019-04-16 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



日前一名韓國籍女觀光客YOU KUM SOON(67歲)神色慌張的跑進萬華警分局武昌街派出所，她表示當天晚上18時30分許，隨旅遊團到西門町商圈逛街，因突然內急，沒有告知導遊就到附近商場上洗手間，出來後卻發現與旅遊團走散，她在西門徒步區內四處找尋導遊，卻因路況不熟識，也忘了回旅館的路，情急之下只好透過GOOGLE MAP及附近店家的指引，到附近的派出所尋求協助。

警員賴譽中及謝孝承等2員，先耐心地安撫女觀光客情緒，賴員透過翻譯軟體APP詢問是否知道導遊的聯絡方式或是旅館附近有無明顯標的物，但女觀光客因情緒緊張一直無法回答；謝員則到西門町商圈周邊遊覽車常上下客地點詢問，約莫10分鐘後，就在漢中街與漢口街2段口詢問到一名韓國遊客團的王姓導遊，他表示韓婦的林姓導遊正在找她，謝員立即告知林姓導遊女觀光客因走失目前在派出所，並請他到所領回。

女觀光客看到導遊後，不禁喜從中來熱淚盈眶，說自己因人生地不熟，且語言又不通，與旅遊團走散後十分慌張，幸虧遇上熱心的警察，才讓這場異國走失驚魂記快速落幕。台灣警察的積極、熱心讓她留下深刻印象，直說回國後一定要跟親友大力推廣臺灣的好！