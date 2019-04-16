「學姊」頻上政論節目領通告費 藍營質疑已違法

2019-04-16 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩人氣超夯，不僅是政論節目的邀約對象，更上美食節目宣傳台北市。不過台北市議員游淑慧今在議會民政部門質詢時，質疑黃瀞瑩等人近來頻頻上政論節目，還領通告費，是否已違反公務員服務法兼職的相關規定，要求人事處徹查。

對此，人事處長程本清表示，銓敘部已明示不能領有固定薪酬，至於通告費、車馬費是否算在其中，已函示銓敘部，目前中央還沒有回函。

游淑慧表示，最近除了黃瀞瑩以外，包括過去北市府機要顧問周榆修等人，都常常上政論節目，到底有沒有經過長官核准，這有沒有違反公務人員不可以兼職的規定，就算是依照長官指派，依法規定，每月所得不得超過一萬六千元，黃瀞瑩等人領的薪資到底有沒有超過，如果超過該怎麼辦？

北市府秘書長張哲揚表示，是他簽准的，主要是希望上節目宣導市政。程本清則說，還要再確認。

不過游淑慧再質疑，市府人員宣傳市政，不是天經地義的嗎，為什麼還可以領錢，如果可以一邊宣導市政，一邊領錢，那市府幹嘛還要發薪水給她，市府各局處不是一天到晚都在宣導市政，難道有人在額外領錢了嗎。

游淑慧表強調，人事處應該要去徹查，不要因為她是柯文哲的親信就不敢處理，要上政論節目可以，但不應該領通告費，也不能談市政以外的東西，要求兩週內提供調查報告，如果真的有領錢，就把錢追回來，柯文哲很省，如果可以把錢追回來，柯文哲一定很開心。