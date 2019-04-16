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托嬰中心屢傳虐嬰案 北市社會局將檢討評鑑機制

2019-04-16 13:54聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市內湖區康寧路上的「我們的內湖托嬰中心」日前傳出保母悶死十月大男嬰的悲劇，北市社會局調查後，認定廖姓保母托育行為不當，違反兒少法開罰14萬元，社會局進一步追查，更發現發現除了廖姓保母，還有其他三名保母也有不當的照顧行為，認定托嬰中心同樣違反兒少法，昨開罰30萬元，並勒令停業一年。

由於「我們的內湖托嬰中心」去年被社會局評鑑為甲等，台北市議員李明賢今在民政部門質詢時，當場質疑托嬰中心去年被評鑑甲等，如今卻接連傳出保母有不當的照顧行為，顯見社會局的評鑑機制根本就有問題。

此外，李明賢也提到，該托嬰中心為連鎖的，全台北市總計10家，散步在各行政區，如今居然還在網站在徵求保母，未來在資訊揭露上有什麼做法？

對此，北市府社會局長陳雪慧表示，評鑑通常除了社會局派員外，還有專家委員，不過評鑑只有半天，評鑑項目多半是照顧人力比、機構硬體等，發現光是半天評鑑，光看這幾個指標，無法完整了解平常的照顧全貌，未來會將家長陳情、限期改善等指標，都納入評鑑計分項目。

陳雪慧直言，半天評鑑很容易美化，儘管有專家委員跟著一塊評鑑，但依舊不容易看到全貌，將全面檢討。

對於該托嬰中心全市還有九家，陳雪慧說，其他九家也會進行系列調查，預計兩個月內完成調查後，再向議會報告。

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