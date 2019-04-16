聯合醫院又有群聚感染 今年已3起 議員：SOP失效

2019-04-16 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市立聯合醫院和平院區今年1月爆發A型流感群聚感染釀2死，3月仁愛院區護理之家再再爆A流群聚感染，本月4日松德院區又發生一般流感的群聚感染，6人隔離觀察中；議員簡舒培今於警政衛生委員因此質疑聯醫群聚感染SOP失效；對此，聯醫表示，今年初群聚感染發生頻率較高，將檢討改善。

聯醫今年在3個月內發生3起群聚感染事件，簡舒培指出，近來聯醫逐漸走入社區服務、提供社區安寧照顧等，民眾對聯醫信任度也越來越高，然而卻群聚感染頻傳恐讓這些努力付諸東流；包含公共衛生、預防宣導等，都是聯醫的職責，若無法有效預防群聚感染，害到院民眾生病，聯醫就成了公共衛生的加害者。

聯醫總院長黃勝堅表示，今年初群聚感染發生頻率確實比較高，與現行SOP仍無法完全預防群聚感染有關，例如先前和平醫院，發現疑似流感病患後，做快速篩檢卻呈現陰性未發現，才導致問題擴大；後續會檢討如何加強問診、篩檢準確度等，避免類似問題發生。

有關近日再爆發群聚感染的松德院區，聯醫表示，4月4日發現同病房3名病患感染一般流行感冒後就通報衛生單位，直到4月8日發現共1名護理人員、5名病患感染，都是在同一間病房，陸續隔離，至今未再發現有新個案。