新北五股打卡新地標 活動中心藍白配色超時尚
新北市長侯友宜今與地方議員、里長前往位於五股區工商路，共同為五股市民活動中心剪綵啟用，侯友宜表示，希望新落成的活動中心日後能多辦活動，成為市民聯絡感情的好所在。
「新的活動中心好不好用啊？冷氣可以吹吧？」侯友宜結束剪綵後，一邊視察活動中心內部設施，一邊關心民眾的使用情況，侯表示，舊有的活動中心因氯離子過高，耐震不足，因此，才打造兼具環保耐震、衛生乾淨、明亮光線，且外型時尚簡約的活動中心。
侯友宜說，五股市民活動中心適用現代化的輕鋼構工法所打造，總共花了近1300萬元，是個現在化且多功能的活動中心，不但可以當作社區照顧關懷的據點，也能夠成為銀髮俱樂部，希望市民能充分利用活動中心，讓這裡成為聯絡感情的好所在
侯友宜說，五股是他到北部落腳的第一個處所，當初五股跟泰山還在一起，有個泰山憲兵訓練中心，所以對五股跟泰山充滿了感情。他說，當年的五股環境比較邊緣化，儘管這幾年不斷在成長，但仍有進步的空間，除了希望交通能建構起來，有些都市計畫也要變更，像是五股的垃圾山到底要如何重新整頓、洪水都恆管視線要如何阻堤等。
新北市民政局長柯慶忠表示，五股市民活動中心採用輕鋼構工法，達到「節能、減廢、自然」的循環經濟及環保目標，外觀是藍白配色的浪板，並有多面落地窗的設計，提供絕佳採光，動中心啟用後可嘉惠民義、五福、六福、五股、陸一等5個里約1萬8000名市民。
建物三個樓層總面積約150坪，一樓設有沙發、廚房及電視機可提供銀髮俱樂部、老人共餐及社區照顧關懷據點使用，二樓則是韻律教室配置大面落地鏡，三樓有會議室及多媒體教室，非常適合長者到活動中心聊天、休憩、唱歌，透過銀髮俱樂部的活動增進身心健康。
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