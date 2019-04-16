新北五股打卡新地標 活動中心藍白配色超時尚

2019-04-16 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜今與地方議員、里長前往位於五股區工商路，共同為五股市民活動中心剪綵啟用，侯友宜表示，希望新落成的活動中心日後能多辦活動，成為市民聯絡感情的好所在。

「新的活動中心好不好用啊？冷氣可以吹吧？」侯友宜結束剪綵後，一邊視察活動中心內部設施，一邊關心民眾的使用情況，侯表示，舊有的活動中心因氯離子過高，耐震不足，因此，才打造兼具環保耐震、衛生乾淨、明亮光線，且外型時尚簡約的活動中心。

侯友宜說，五股市民活動中心適用現代化的輕鋼構工法所打造，總共花了近1300萬元，是個現在化且多功能的活動中心，不但可以當作社區照顧關懷的據點，也能夠成為銀髮俱樂部，希望市民能充分利用活動中心，讓這裡成為聯絡感情的好所在

侯友宜說，五股是他到北部落腳的第一個處所，當初五股跟泰山還在一起，有個泰山憲兵訓練中心，所以對五股跟泰山充滿了感情。他說，當年的五股環境比較邊緣化，儘管這幾年不斷在成長，但仍有進步的空間，除了希望交通能建構起來，有些都市計畫也要變更，像是五股的垃圾山到底要如何重新整頓、洪水都恆管視線要如何阻堤等。

新北市民政局長柯慶忠表示，五股市民活動中心採用輕鋼構工法，達到「節能、減廢、自然」的循環經濟及環保目標，外觀是藍白配色的浪板，並有多面落地窗的設計，提供絕佳採光，動中心啟用後可嘉惠民義、五福、六福、五股、陸一等5個里約1萬8000名市民。