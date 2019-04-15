三芝公所土石流演練 開火煮熱食添真實性

2019-04-15 21:35 觀天下 記者廖品涵／三芝報導



三芝區公所進行土石流演練，真的開火煮起熱食，讓災害收容民眾食用，為演練增添真實性。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 三芝區公所今(15)日進行土石流演練，在圓山里八連溪旁，模擬大雨來襲時，土石流潛勢溪流暴漲，里內有受災家戶，災民收容，物資進駐，特別的是以往物資都是擺著不用，這次特別真的開火煮起熱食，讓災害收容民眾食用，為演練增添真實性。

三芝區長林慶豐指出，為了要在防汛期來臨之前做好準備，今天在連松寮一號橋進行土石流防災演練，以簡單、明確、迅速、確實做作好演練目標，出動大型機具、救護車與警車還有防災群組中的所有成員團體一起來演練，確實演練，希望當災害真的發生時人員們都可以臨危不亂，將損傷降到最低。

三芝區公所社文課長盧愛玲表示，這次土石流演練特別選在圓山里八連溪旁，模擬大雨來襲時，土石流潛勢溪流暴漲，里內有受災家戶，在里長、圓山里自衛隊與公所通力合作之下，災民收容，物資進駐，特別的是，以往物資都是擺放桌上而已，這次特別真的開火煮起熱食，讓災害收容民眾食用，要逼真演練，讓里民也可以在演練中真實的感受到溫暖。

三芝區公所希望透過平日裡每一個步驟都真實的體驗演練，讓里民與工作同仁不論事里長還是公所人員，都可以了解災害發生時該如何因應處理，要讓災情損傷降到最輕，守護民眾的生命財產安全。