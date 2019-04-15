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百位企業家力挺 侯友宜：創造萬名工作機會

2019-04-15 21:36觀天下 記者黃宥嫺／新北市報導

新北產業投資誓師大會，市長侯友宜除了招商一條龍，更要改善所有對投資不利不合時宜的...
新北產業投資誓師大會，市長侯友宜除了招商一條龍，更要改善所有對投資不利不合時宜的法令，創造萬名工作機會。 圖／永佳樂有線電視提供
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新北市政今(15)日上午舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」，邀請外國駐台代表、境內指標性工商企業、潛在投資廠商、新創公司及中央部會相關單位等百位企業家，市長侯友宜籲新北市府會站在與市民角度，除了招商一條龍，更要改善所有對投資不利不合時宜的法令，創造萬名工作機會。

市長侯友宜指出，今年「招商一條龍」服務目標，1年內要攜手10個招商夥伴，服務100件招商案，達成1000億元投資，創造10000個工作機會並帶領企業共同「從1到10000」，打造安居樂業的幸福城市。

侯友宜強調，招商不單單只是投資金額數字的增加，而是創造城市繁榮的一個過程，企業投資不僅能帶動就業機會，也能同步促進周邊商業活絡及完善生活機能，吸引居住及消費人潮，讓城市繁榮發展，市府的招商團隊是將廠商視為一起創造安居樂業的夥伴，把市民需求放在心中、把廠商成敗當成自己的事，也希望透過今天的活動，讓企業瞭解市府的決心，一起當並肩作戰的好隊友。

此外，今上午誓師大會，包含新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德到場，另外包括藍天集團董事長許崑泰、世紀鋼鐵董事長賴文祥與東森電視營運長徐瑞勇等百位企業家均到場共襄盛舉。

侯友宜
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