昔罵人去死 今手作卡片讓父親感動

2019-04-15 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



28歲小瑋剛出生就因腦性麻痺伴隨智力及下肢體障礙，成長過程情緒時常不穩定，甚至會爆粗口說「去死」，也會用腳踢桌椅表示不滿，歷經1年多淡水中正小作所協助，小瑋今手作手抄紙給父親表達感謝，小瑋的父親得知後不僅高興又感動，也認為小瑋未來有機會找到工作。

新北市府運用公益彩券盈餘基金，委由伊甸基金會辦理的淡水中正小作所，歷經1年多時間學習與努力，今起至6月10日舉辦「伊起來紙為愛」紙藝展義賣活動，其中小瑋也特地做出手抄紙卡片，要送給每天陪同她到小作所的爸爸。

小瑋的爸爸為了讓她記住回家的路以及訓練下肢及體耐力，每天都會陪伴搭公車再步行到小作所，父女倆感情相當要好，小瑋學會用手抄紙製作卡片後，就常常說要自己做一張特別的手抄紙卡片送給爸爸。

教保老師邱靜如說，小瑋剛到小作所情緒很不穩定也叫不動，稍不順心就會大喊「不用你管，你去死」，社工與教保老師透過角色扮演的方式，讓小瑋用同理角度感受，歷經1年多時間逐漸改掉這壞習慣。