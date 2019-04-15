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昔罵人去死 今手作卡片讓父親感動

2019-04-15 17:15聯合報 記者王敏旭╱即時報導

28歲小瑋剛出生就因腦性麻痺伴隨智力及下肢體障礙，成長過程情緒時常不穩定，甚至會爆粗口說「去死」，也會用腳踢桌椅表示不滿，歷經1年多淡水中正小作所協助，小瑋今手作手抄紙給父親表達感謝，小瑋的父親得知後不僅高興又感動，也認為小瑋未來有機會找到工作。

新北市府運用公益彩券盈餘基金，委由伊甸基金會辦理的淡水中正小作所，歷經1年多時間學習與努力，今起至6月10日舉辦「伊起來紙為愛」紙藝展義賣活動，其中小瑋也特地做出手抄紙卡片，要送給每天陪同她到小作所的爸爸。

小瑋的爸爸為了讓她記住回家的路以及訓練下肢及體耐力，每天都會陪伴搭公車再步行到小作所，父女倆感情相當要好，小瑋學會用手抄紙製作卡片後，就常常說要自己做一張特別的手抄紙卡片送給爸爸。

教保老師邱靜如說，小瑋剛到小作所情緒很不穩定也叫不動，稍不順心就會大喊「不用你管，你去死」，社工與教保老師透過角色扮演的方式，讓小瑋用同理角度感受，歷經1年多時間逐漸改掉這壞習慣。

伊甸基金會淡水中正小作所主任侯靜雅說，每周都有1、2堂蝶谷巴特及手抄紙藝體驗課程，學員除了有才藝技能外，有可以教導前往淡水的遊客製作手抄紙作品，藉此豐富生活經驗與人際關係。

淡水中正小作所今舉辦「伊起來紙為愛」紙藝展義賣活動。圖／伊甸淡水中正小作所提供
淡水中正小作所今舉辦「伊起來紙為愛」紙藝展義賣活動。圖／伊甸淡水中正小作所提供
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伊甸淡水中正作所的小瑋，克服腦麻多障靠手抄紙變身大藝術家，更製作卡片感謝陪伴她身...
伊甸淡水中正作所的小瑋，克服腦麻多障靠手抄紙變身大藝術家，更製作卡片感謝陪伴她身旁的父親。圖／伊甸淡水中正小作所提供
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