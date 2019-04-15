影／北上向侯友宜學經驗 王惠美：彰化要推輕軌

2019-04-15 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



彰化縣長王惠美積極爭取建立全縣輕軌捷運路網，她今天率縣府團隊北上到淡水乘坐淡海輕軌，新北市長侯友宜熱情招待，並分享新北市的軌道建設發展經驗，過程中，王也詢問輕軌班次間隔、票價等。侯友宜表示，新北市和鹿港一樣有很多古蹟，古蹟文化保留很重要，輕軌也能把旅客帶到想去的地方，但這不僅要各局處來做，也是縣市長的責任，未來彰化若對輕軌有初步規劃，他也願意率首長到彰化給予批判等意見。

王惠美今天與侯友宜等人一起從紅樹林站搭乘到淡水行政中心站，過程中由新北捷運公司總經理吳國濟導覽，王惠美對於輕軌班次間隔、票價深感興趣，聽到輕軌一日票券只要40元，就可以當日無限搭乘時，王瞪大眼睛，驚訝地說了「哇！」隨後也摸了輕軌列車的座椅「人工皮」，點點頭看起來相當滿意。

王惠美表示，今天首先到新北學習淡海輕軌，因為彰化縣未來在北彰、南彰未來各要推一個輕軌，而淡水跟彰化城市差不多，都是大概二十萬上下的都市，也有大學、古蹟、老街，所以今天帶著團隊取經，希望把淡水經驗帶回去彰化，也讓彰化鄉親能跟淡水朋友一樣有快捷便利的輕軌，一起發展彰化交通，一起把觀光發展好。