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海大龍崗生態園區螢火蟲季 16日起線上預約賞螢

2019-04-15 15:24聯合報 記者吳淑君╱即時報導

每年4到6月，海洋大學龍崗生態園區都有大量的螢火蟲在林間飛舞，為推廣生態保育，海大特別舉辦螢火蟲季系列活動，今年4月30日到5月7日開放賞螢，每天晚上有三場免費螢火蟲生態解說導覽活動，4月16日上午9:00開放網路預約報名。

海大指出，海洋大學螢火蟲季活動迄今已邁入19年，由於龍崗生態園區就位於海大校園內，沒有過多的人為設施，鮮少人為的破壞，自然生態環境保存完整，非常適合螢火蟲生長。

每年春末夏初螢火蟲繁殖期間，都有大量的螢火蟲發生，加上交通便利，每年都會吸引數千人前來賞螢，已經成為北臺灣都會區熱門的賞螢景點。

螢火蟲季期間，龍崗生態園區會進行賞螢人數管制，民眾必須報名並在展示廳集合，由解說員帶領才能上山賞螢，在賞螢時不要干擾到螢火蟲，不要開燈、不要破壞環境、不要捕捉螢火蟲、更不要留下垃圾，這樣才能夠年年都來參加這個賞螢的生態饗宴。

海洋大學螢火蟲季活動期間，每天晚上有三場免費解說導覽服務，分別在18:00、19:00、20:00，每場次活動約一個小時，人數上限為100人，開放網路預約報名50名及現場報名50名。另外，在假日上午10:30及下午14:30分別加開一場龍崗生態園區解說導覽。

報名網址：https://www.beclass.com/rid=22414615c7e4daec253b，如有任何問題詳洽課外活動指導組王竣賢先生，電話(02)24622192分機1076。

海洋大學螢火蟲季邁入19年，由於龍崗生態園區就位於海大校園內，沒有過多的人為設施...
海洋大學螢火蟲季邁入19年，由於龍崗生態園區就位於海大校園內，沒有過多的人為設施，鮮少人為的破壞，非常適合螢火蟲生長。圖／海大提供
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螢火蟲賞螢生態園區
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