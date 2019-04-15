影／侯友宜：招商要和企業合作 從1到1萬

2019-04-15 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市府今舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」，邀請外國駐台代表、指標工商企業、投資廠商等單位參加。市長侯友宜希望1年內和10個最重要招商夥伴合作，服務至少100個重大投資案，創造1000億投資額，製造1萬個就業機會，和企業一起「從1到1萬」打造安居樂業幸福城市。

新加坡駐台商務辦事處代表黃偉權、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德等、藍天集團董事長許崑泰、遠東集團營運長張庭瑞等人都到場參加。

侯友宜表示，上任後市府全力拚招商，日前籌組「產業發展諮詢委員會」，「招商一條龍」專案也已服務57件民間投資案件，吸引Google公司進駐，預計年底可落實27件投資案，加上公有土地招商案投資金額，可望促成1176億元投資，達成預定目標。

他認為只要解決內部的問題，產業自然就會進來，不一定要跑到外國去。

下一季市府將以「瞻海攻略」為招商主題，配合淡江大橋動工，淡水、八里戰略連線布局，向中央單位爭取法規調適，突破淡海新市鎮27年未開發的困境，台北港也要總體升級，以八里為起點沿64線快速道路進入新北市的精華區，讓新北成為北台灣的樞紐。