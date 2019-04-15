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汐止增etag偵測器、智慧監視器 即時估車流量改善塞車

2019-04-15 11:28聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

汐止大同路增設etag 偵測器、智慧監視器，以即時推估車流，預警進行道路壅塞導引...
汐止大同路增設etag 偵測器、智慧監視器，以即時推估車流，預警進行道路壅塞導引。圖／新北市交通局提供
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新北市汐止大同路車流量大，交通常嚴重堵塞。新北市交通局為了即時推估車流，預警進行道路壅塞導引及事故管理，建置11組etag偵測器及3組智慧監視器，並向交通部爭取200萬經費，規劃於捷運環狀線Y18站成立智慧運輸中心，以智慧交通系統改善道路壅塞問題。

新北市交通局長鍾鳴時表示，針對汐止塞車，已加速汐止路廊交通改善工程，不僅完成在大同路建置11組etag偵測器及利用3組智慧監視器，可辨識車牌、自動化估算車流量外，也可以辨識個別車輛超速等行為，同時調整大同路沿線47處交通號誌連鎖以及與新台五路口交通號誌秒數，解決車流延滯情形。

新北市交通局交工科長李友欽表示，已向交通部爭取200萬經費，計畫在捷運環狀線Y18站成立新北市智慧運輸中心；未來新北市智慧運輸中心將建立資訊整合平台，並結合ITS（智慧型運輸系統）技術應用大數據資料，精準掌握新北市聯外運輸走廊及旅次熱點，達成改善交通壅塞問題的目標。

李友欽說明，ITS即指「智慧型運輸系統」，應用先進的電子、通信、資訊與感測等技術，以整合人、路、車的管理策略，提供即時的資訊，增進運輸系統的安全、效率及舒適性。

鍾鳴時說，未來新北市智慧交通的發展有三大目標，包括導入多元資訊，結合人工智慧及大數據，發展智慧運輸中心；透過高快速公路協控，紓解與高(快)速道路匝道銜接平面道路壅塞；提升主要幹道運輸走廊緊急事件的應變效率。

汐止大同路增設etag 偵測器、智慧監視器。圖／新北市交通局提供
汐止大同路增設etag 偵測器、智慧監視器。圖／新北市交通局提供
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捷運環狀線
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