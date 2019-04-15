紙莎草是文明發展功臣 台北市多處池塘看得到
氣候春夏交界之際，在台灣四季皆可生長的水生植物紙莎草，民眾可在台北市青年公園蓮花池、台灣大學瑠公圳水源池看見蹤影，台北市工務局補充，看似平凡的紙莎草，在古代埃及人曾廣泛使用製成莎草紙，對人類文明發展有著莫大貢獻。
台北市工務局長林志峯表示，紙莎草為多年生挺水型草本植物，源自於北非，高度可達5公尺，葉基呈紅棕色，葉子為綠色細長放射狀，長度約10至30公分，紙莎草可以由種子或根莖分株繁殖，最常種植於水池，若土壤肥沃也可盆栽或地栽。
紙莎草別名埃及莎草、埃及紙草，古埃及人使用其莖造紙，透過削去硬質綠色外皮，將內部髓切成長條狀薄片並整平，泡水至少6天去除糖分後，將這些長條一橫一豎的交叉排放，壓制6至10天去除水分，即製成莎草紙。
工務局表示，希臘人、羅馬人、阿拉伯人都曾廣泛使用，目前紀錄上已發現4500年前的莎草紙碎片，可說是現代文明的基礎，古羅馬作家老普林尼曾說，莎草紙是「人類不朽所依賴的物質」。
紙莎草在古代除了被當作紙的材料外，也被用於製作繩索、籃子、涼鞋和家具等，而在中、南部非洲，也被拿來生吃或煮熟食其根莖和莖稈，就像嚼甘蔗一樣；如今紙莎草被培育、改良為觀賞植物。
工務局提到，紙莎草在台灣四季皆可生長，於青年公園蓮花池及台灣大學瑠公圳水源池皆有栽植，而矮紙莎草可至台北植物園水生植物區及士林官邸的生態園水池欣賞，民眾若漫步池畔看到紙莎草，不妨和身邊的親友聊聊它的豐功偉業。
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