紙莎草是文明發展功臣 台北市多處池塘看得到

2019-04-15 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



氣候春夏交界之際，在台灣四季皆可生長的水生植物紙莎草，民眾可在台北市青年公園蓮花池、台灣大學瑠公圳水源池看見蹤影，台北市工務局補充，看似平凡的紙莎草，在古代埃及人曾廣泛使用製成莎草紙，對人類文明發展有著莫大貢獻。

台北市工務局長林志峯表示，紙莎草為多年生挺水型草本植物，源自於北非，高度可達5公尺，葉基呈紅棕色，葉子為綠色細長放射狀，長度約10至30公分，紙莎草可以由種子或根莖分株繁殖，最常種植於水池，若土壤肥沃也可盆栽或地栽。

紙莎草別名埃及莎草、埃及紙草，古埃及人使用其莖造紙，透過削去硬質綠色外皮，將內部髓切成長條狀薄片並整平，泡水至少6天去除糖分後，將這些長條一橫一豎的交叉排放，壓制6至10天去除水分，即製成莎草紙。

工務局表示，希臘人、羅馬人、阿拉伯人都曾廣泛使用，目前紀錄上已發現4500年前的莎草紙碎片，可說是現代文明的基礎，古羅馬作家老普林尼曾說，莎草紙是「人類不朽所依賴的物質」。

紙莎草在古代除了被當作紙的材料外，也被用於製作繩索、籃子、涼鞋和家具等，而在中、南部非洲，也被拿來生吃或煮熟食其根莖和莖稈，就像嚼甘蔗一樣；如今紙莎草被培育、改良為觀賞植物。