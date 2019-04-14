新北有家長埋怨孩子不好教 教育局長：從品格教育做起

2019-04-14 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



不少家長抱怨孩子不好教，新北市教育局長張明文表示台灣的未來就靠品格教育，以色列的教育方式就相當值得台灣參考；廉政署組長陳范回也覺得兒童教育可為成人教育扎根，否則等到長大再教育就有點晚了。

新北市府政風處今天辦「遊德拼」親子拼圖活動，吸引近60組報名，編話劇宣導誠信重要性，每個小朋友都獲贈一本「誠信的時空旅行日記」導讀，現場也有廉政攤位和互動遊戲。政風處長王文信、廉政署組長陳范回等人到場致詞。

許多家長抱怨孩子一碰手機、平板就黏住，很難離開，情緒也變得暴躁，「以前我們都是看書娛樂，現在他們根本不閱讀。」很多時候孩子吵鬧，使用3C奶嘴確實管用，連國中的孩子都會平靜下來，「覺得是惡性循環，卻不知道該怎麼解決。」

王文信說，品格教育要從學校開始扎根，所以透過話劇導讀，平日也有廉政志工在校園說故事，未來還會辦廉政繪畫比賽。

「以色列品格教育被評為世界第一，強盛靠的就是教育。」張明文說，四月是歡樂兒童月，教育局希望可以強調品德教育和閱讀的重要性，只要這2種能力培養好，孩子就會很棒，也能更專注。