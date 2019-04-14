擬實施空屋稅 北市府與財政部月底討論

2019-04-14 16:57 中央社 台北14日電



為了救東區倒店潮，台北市府拋出「空屋稅」構想，房仲、學者看法兩極。記者余承翰／攝影 分享 facebook

台北東區空店潮引熱議，台北市政府擬規劃實施「空屋稅」。副秘書長陳志銘今天說，4月底將拜會財政部，討論空屋稅率逾3.6%想法，此外，自住房屋稅明年7月起將可降至0.6%。

北市東區空店潮引發外界關注，北市府研議在房屋稅徵收自治條例中開徵「空屋稅」，針對閒置逾一年的房屋、店面，課徵高於持有3戶以上的3.6%稅率。但因房屋稅屬中央法規，北市府需與中央財政部討論後才可施行。

對此，台北市政府副秘書長陳志銘今天表示，4月底會與財政局長陳家蓁拜會財政部，目前房屋稅徵收自治條例訂定空屋稅率為2%，這樣稅率是無法解決北市3.6萬戶空屋問題。

他說，北市府對房屋稅率的想法就是，「自住輕稅、多屋高稅、空屋重稅」，持有多屋的民眾需課徵高額稅率，但空屋部分，意味完全不使用房子，根本就是資源浪費。

他表示，目前中央對北市府提出空屋稅的想法是希望先提高至2.5%，但這對解決空屋問題根本不痛不癢，北市府希望可調高超過3.6%，但需要先與中央洽談。

陳志銘說，東區空店問題只是台北市冰山一角，應該要面對的是北市3.6萬戶空屋、全國60萬空屋長期閒置問題，房屋不該被視為商品或是「手中餘裕資金的消化標的」，而是民眾安居樂業的必備資源之一。

另一方面，單一且自住房屋稅率將調降至0.6%部分，陳志銘指出，民國109年1月將召開不動產評價委員會議時會提案討論，如審議通過，預定最快7月就可實施，讓自住房屋稅率由1%降至0.6%，民眾繳納110年房屋稅時，稅額將可再減少。

他說，北市府從106年7月起針對全國單一且自住房屋，透過調降稅基，讓房屋稅實質稅率從1.2%降至1.0%，明年為讓自住者可輕稅，訂定稅率再打折，盼降至0.6%。

台北市房屋稅徵收自治條例規定，房屋稅是依現值課稅，住家用部分，以持有戶數多寡而定，供自住或公益出租人出租使用者為1.2%、2戶以下為每戶2.4%、3戶以上每戶3.6%；非家用包含營業、醫院等，稅率從2%到3%。