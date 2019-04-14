獨眼貓住動物之家半年沒人要 來這裡只一周就找到家

2019-04-14 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



姆姆被發現時，左眼嚴重感染，目前只剩右眼。圖／新北市動保處提供 分享 facebook

「雖然只有一顆眼睛，但一看到牠，就想好好照顧牠。」獨眼貓「姆姆」去年被民眾發現左眼嚴重感染，經帶回新北市動保處後，獸醫將其受傷左眼摘除，復原後送八里動物之家開放認養，卻一直不順利，直到今年3月初再被送新莊認養小棧，約花一周時間就找到「家」。飼主周男表示，原本僅是逛逛寵物用品店，卻遇見姆姆，多重管道讓毛寶貝可以找到愛牠們的人真的很棒。

新北市動保處表示，與動保處合作的愛心認養小棧目前有37間，自2015年5月成立認養小棧以來已經為2825隻狗貓找到一個溫暖的家，為了讓動物之家的毛寶貝們都找到一個家，除了原本新北市8間動物之家外，動保處也設置愛心認養小棧，希望藉由與民間企業的合作，提高流浪毛寶貝被認養的機會。