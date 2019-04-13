社子島拆遷說明 居民：安置條件太嚴苛

2019-04-13 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉柏均 ／台北報導



社子島拆遷安置聽證會昨舉行，有居民代表認為，北市府的計畫條件與限制，對社子島民太嚴苛，應配合居民所需調整。 記者劉柏均／攝影 分享 facebook

社子島拆遷安置聽證會議昨在士林行政中心舉行，25位居民代表認為，市府應配合社子島民眾狀況，增加租屋津貼、放寬配售專案住宅條件等。

居民代表的律師林子琳指出，北市府對住宅單位認定，要求一個家一定要配備一間廁所及一套廚房設備，但在社子島，常是好幾戶共用同一組廁所及廚房，因此被認定為一戶，但事實上可能有8、9戶在生活，市政府訂出的條件，對社子島居民太過嚴苛。

代表之一的福安里長謝文加表示，社子島有許多辛苦人，一個月3萬元薪水，要負擔承購的房子，貸款至少800萬，誰買得起？謝還說，很多里民都不知道什麼是拆遷安置辦法，舉辦說明會大家仍是一知半解，市府姿態太高，說著老人家聽不懂的官話，他更批北市府只照自己定的原則來做，溝通根本沒用。

對此，土地開發總隊副總隊長范乾峯表示，應是居民有些誤會，聽證之前的說明會，是說明聽證程序和安置計畫的內容，居民有意見可透過25位聽證代表，或寫在書面意見陳述單上，都會列入聽證紀錄。

范乾峯也表示，這次聽證只是第一次溝通的開始，接下來會用2到3個月時間去做意見評估，給予採納或不採納的理由，若是採納，就會修改安置計畫，再回到地方辦說明會。議員鍾佩玲則認為，有必要舉行第二次聽證會。

林子琳認為，北市府至今都未將社子島的調查和研究做清楚，連環評的問卷回收率都不到五成；她表示，市政府須配合里長去做實際查估，才知道一個戶數和使用空間實際上住了幾戶，再想如何規畫安置。