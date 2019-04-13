串連挺韓國瑜選總統 藍北市議會黨團要開第一槍？

2019-04-13 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨內拱高雄市長韓國瑜參選總統聲量持續加溫，國民黨台北市議會黨團也有意發起徵召韓國瑜連署，下周三將在會議黨團會議中提案，建議黨中央 「即刻」徵召韓國瑜。預料北市議員連署後，市議會黨團下一步就是串連台灣各地議會黨團一起發起連署。

國民黨台北市議會黨團書記長應曉薇指出，她有意推動徵召韓國瑜連署，認為台北市議員代表很多民意，這是民意的適度反映，尤其台北市是首善之都，要代表黨團的態度。不過她強調，黨團立場還是會尊重其他議員的自主性，該連署書是開放議員自由簽屬，預計本周三會在議會黨團大會上提出討論。

不少議員表示，這項訊息是出現在國民黨台北市議員的群組內，內容大約是2020選舉在即，為重返執政做準備，北市議會黨團呼籲各縣市議會黨團，共同建請黨中央順應民意，盡早徵召韓國瑜參選總統。目前韓國瑜是黨內民調最高的人選，但黨中央卻遲遲未決，已讓基層黨員和民眾焦慮不安，希望黨中央即刻徵召韓國瑜。

但也有議員對黨團作法有意見，認為目前黨中央還在協調中，用市議會黨團組織的名義連署，要求「即刻」徵召，作法用詞均不妥。也有議員說，連署的提案，是否應該先經開會討論， 而不是要馬上就簽名。甚至有議員說，還不知道周三要開會連署。

也有議員說，雖然不少議員是韓粉，或是挺韓國瑜參選總統，但畢竟也有人認為要循初選程序，或是支持朱立倫，難道要他表態不挺韓，遭選民駡？黨團要連署前，應該和議員們再討論。