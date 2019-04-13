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迎城隍現身台北 金門縣府邀跨海體驗

2019-04-13 15:24中央社 金門縣13日電

金門人力肩扛蜈蚣座陣頭、公揹婆、傀儡戲等傳統藝陣輪番上陣，讓今天的台北市動物園熱鬧滾滾。金門縣政府邀民眾20日到5月16日跨海來體驗金門特有的民俗活動─迎城隍。

由金門縣政府、金城鎮公所及台北市立動物園共同舉辦的「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺保育活動」今天在台北市動物園大門廣場登場。現場安排金門的小型蜈蚣座遊行體驗，還有公揹婆、舞獅及傀儡戲等傳統藝陣表演，觀眾看得開心，小朋友尤其嗨翻了。

縣府秘書長張忠民表示，金門迎城隍是台灣外島第一個被指定的國家重要民俗活動，到現在已有339年歷史，更是金門一年一度最盛大的宗教慶典；每年農曆4月12日的活動現場總是萬頭鑽動，早已成為金門地區居民與觀光客關注的文化饗宴。

張忠民說，歐亞水獺是瀕臨絕種保育類動物，全台目前只存在金門，因自然棲地日漸減少，族群數量有下降趨勢，台北市立動物園因參與林務局野生動物收容救傷計畫而與金門結緣，這次特別將金門迎城隍盛典與水獺生態保育相結合，並移師台北市立動物園舉辦聯合行銷，也讓台灣民眾更認識金門、了解金門。

縣府表示，近年來台北動物園與金門因保育議題結緣，動物園因參與林務局野生動物救傷收容計畫，負責照顧從金門來的水獺寶寶「大金」、「小金」與「金莎」，為遊客創造愉快的遊園時光，也繁殖了3隻寶寶，為後續水獺保育工作帶來希望。

金城鎮鎮長李誠智表示，金門迎城隍緣起於清康熙19年（西元1680年），每年吸引大批信眾共襄盛舉。人力肩扛蜈蚣座是迎城隍盛典中的重頭戲，2011年曾獲得「世界最長純人力肩扛蜈蚣座」金氏世界記錄認證。迎城隍2013年更入選內政部「宗教百景」，又獲文化部指定為「國家重要民俗」。

張忠民和李誠智邀請民眾20日到5月16日來金門體驗純正、傳統的輦轎、陣頭、藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等金門特有的民俗活動。縣府觀光處表示，活動期間每天晚上都有體驗活動。

金門動物園北市

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