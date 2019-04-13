蘇貞昌扮超級推銷員 促銷恆春落山風洋蔥

2019-04-13 15:04 中央社 新北13日電



行政院長蘇貞昌今早出席位於新北市中和的屏東縣恆春鎮洋蔥等產業促銷。聯合報記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

行政院長蘇貞昌今天扮演超級推銷員，促銷屏東家鄉的恆春洋蔥，希望多吃好的蔬菜與農產品，盼望國人吃出健康。

蘇貞昌今天在行政院秘書長李孟諺、立法委員江永昌、新北市議員張志豪、市議員張維倩、中和區公所副區長周慶珍等人陪同下，在新北市中和區福和宮廣場，出席屏東縣恆春鎮洋蔥等產業促銷活動。

蘇貞昌先向廟宇上香祈福，並添香油紅包，隨後在農產展售攤位與販售蘿蔔乾、黑豆茶、洋蔥餅及新鮮洋蔥的農民互動與問候。

為屏東恆春洋蔥代言的蘇貞昌，在攤位上幫忙叫賣，向大家推銷恆春洋蔥的好品質。他還扮演超級推銷員，極力推銷來自恆春半島的洋蔥，因為地形、氣候與落山風，洋蔥的品質比日本洋蔥還要好。

在舞台致詞時，曾擔任屏東縣長的蘇貞昌，以自己及恆春鎮長盧玉棟的膚色，說明恆春的陽光日照強，這樣的種植環境下，種洋蔥、採洋蔥都是非常辛苦的事。

他說，洋蔥好吃又營養，在恆春鎮公所和農會協助下，屏東農民專程北上將恆春半島的洋蔥送到新北市中和銷售，價格公道，讓大家有機會也能吃到好品質的洋蔥，消費者就算搭計程車來買，專程採購自己吃不完，分送親友都是非常好的禮物。

盧玉棟說，今年是第5年來台北促銷恆春的農漁特產品，今年洋蔥產量較少，但品質佳，甜又好吃，有益健康。