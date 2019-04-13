蘇貞昌扮超級推銷員 促銷恆春落山風洋蔥
行政院長蘇貞昌今天扮演超級推銷員，促銷屏東家鄉的恆春洋蔥，希望多吃好的蔬菜與農產品，盼望國人吃出健康。
蘇貞昌今天在行政院秘書長李孟諺、立法委員江永昌、新北市議員張志豪、市議員張維倩、中和區公所副區長周慶珍等人陪同下，在新北市中和區福和宮廣場，出席屏東縣恆春鎮洋蔥等產業促銷活動。
蘇貞昌先向廟宇上香祈福，並添香油紅包，隨後在農產展售攤位與販售蘿蔔乾、黑豆茶、洋蔥餅及新鮮洋蔥的農民互動與問候。
為屏東恆春洋蔥代言的蘇貞昌，在攤位上幫忙叫賣，向大家推銷恆春洋蔥的好品質。他還扮演超級推銷員，極力推銷來自恆春半島的洋蔥，因為地形、氣候與落山風，洋蔥的品質比日本洋蔥還要好。
在舞台致詞時，曾擔任屏東縣長的蘇貞昌，以自己及恆春鎮長盧玉棟的膚色，說明恆春的陽光日照強，這樣的種植環境下，種洋蔥、採洋蔥都是非常辛苦的事。
他說，洋蔥好吃又營養，在恆春鎮公所和農會協助下，屏東農民專程北上將恆春半島的洋蔥送到新北市中和銷售，價格公道，讓大家有機會也能吃到好品質的洋蔥，消費者就算搭計程車來買，專程採購自己吃不完，分送親友都是非常好的禮物。
盧玉棟說，今年是第5年來台北促銷恆春的農漁特產品，今年洋蔥產量較少，但品質佳，甜又好吃，有益健康。
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