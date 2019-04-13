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攝影家范毅舜記錄不一樣的奇美博物館 講座與讀者分享

2019-04-13 14:21聯合報 記者周宗禎╱即時報導

攝影家范毅舜「以不一樣的視角，不一樣的鏡頭視角記錄奇美博物館」，出版「奇美：無與倫比的博物館經驗」一書，完整記錄見聞，為參觀者、讀者呈現不一樣的博物館面貌。奇美博物館表示，27日下午將請來范毅舜在奇美博物館舉辦免費講座，即日開放線上報名，憑書入場，查詢電話06-2660800＃8610。

奇美博物館表示，「奇美：無與倫比的博物館經驗」作者范毅舜老師是國際知名攝影家，這次講座由奇美博物館基金會、積木文化、FB積木生活實驗室舉辦。

館方表示，范毅舜駐館拍攝經驗，將與到場各世代愛好藝術的讀者分享，也希望參加者能更親近以近半世紀的時光成就的「奇美博物館」，讓奇美博物館真正成為一座屬於你我全家都能共遊的博物館。

奇美博物館一樓有雕塑大道、羅丹廳、動物廳及兵器廳，二樓則是由數間展間組成的藝術廳及樂器展示廳。

范毅舜是美國加州布魯克攝影學院碩士（Brooks Institute of Photography）， 曾受邀在美國華府參議院、德國的Leica藝廊、法國尼斯Alian Coutuier藝廊、台北誠品藝廊及新光三越藝文館舉行攝影個展，唯一華人德國Leica相機德國總部攝影個展。除專業攝影外，已出版了近50本圖文著作。

范毅舜新作「奇美：無與倫比的博物館經驗」。記者周宗禎/攝影
范毅舜新作「奇美：無與倫比的博物館經驗」。記者周宗禎/攝影
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藝術家范毅舜為參觀者、讀者呈現不一樣的奇美博物館面貌。圖/奇美博物館提供
藝術家范毅舜為參觀者、讀者呈現不一樣的奇美博物館面貌。圖/奇美博物館提供
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奇美博物館攝影德國

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