攝影家范毅舜記錄不一樣的奇美博物館 講座與讀者分享

2019-04-13 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



攝影家范毅舜「以不一樣的視角，不一樣的鏡頭視角記錄奇美博物館」，出版「奇美：無與倫比的博物館經驗」一書，完整記錄見聞，為參觀者、讀者呈現不一樣的博物館面貌。奇美博物館表示，27日下午將請來范毅舜在奇美博物館舉辦免費講座，即日開放線上報名，憑書入場，查詢電話06-2660800＃8610。

奇美博物館表示，「奇美：無與倫比的博物館經驗」作者范毅舜老師是國際知名攝影家，這次講座由奇美博物館基金會、積木文化、FB積木生活實驗室舉辦。

館方表示，范毅舜駐館拍攝經驗，將與到場各世代愛好藝術的讀者分享，也希望參加者能更親近以近半世紀的時光成就的「奇美博物館」，讓奇美博物館真正成為一座屬於你我全家都能共遊的博物館。

奇美博物館一樓有雕塑大道、羅丹廳、動物廳及兵器廳，二樓則是由數間展間組成的藝術廳及樂器展示廳。