返老還童氣功千人團練 籌南北癌友希望園區

2019-04-13 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



「返老還童氣功協會」12年有成，今在新北市板橋高中成立第600個練功場授旗，盛大舉辦有上千人一起大團練。協會更每年設定1萬名目標，義務輔助全球的癌症患者，積極籌建「北桃園」與「南大內」2座希望園區，免費提供為癌友練功養身園地，佐以醫學講座及相關課程。

返老還童氣功協會表示，協會全年無休推廣氣功運動，以及大自然樂活的飲食習慣。成立12年來，在海內、外的種子練功場超過800個，總學員數將近2萬人，包括中西醫師、復健師、律師、校長、教授、民代等，也為國民外交開創新頁，台灣民間運動組織進軍國際舞台。

返老還童氣功協會表示，返老還童修練功法有別於一般的氣功，是由蔡良安所創設，他嘔心瀝血鑽研古聖賢修練成道的各式寶典，先後歷經30多年參悟，另融合道家、佛家暨台灣河洛神學等理論而成，是老少咸宜的一項養生運動，今日在新北市板橋高中授旗成立台灣第600個練功場。

協會表示，目前種子練功場擴及澳洲、新加坡、馬來西亞、加拿大、印尼及中國港澳等十多個國家，如今國外所成立的練功場超過200個。