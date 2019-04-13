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女子路跑14日台北登場 賽道沿線交通管制

2019-04-13 13:01中央社 台北13日電

「2019 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動明天上午於北市信義區市民廣場舉行，預計1.8萬人參加，台北市警察局表示，活動期間賽道沿線有交通管制，禁止車輛通行。

台北市警察局交通警察大隊發布新聞稿表示，「2019 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動於明天清晨5時至上午10時在市民廣場舉行，預定清晨5時30分起跑，沿途行經北市仁愛路、金山南路、新生高架道路、北安路、明水路、樂群一路、濱江街等道路及河濱公園自行車道。

活動預計1萬8000人報名參加，其中21.0975公里組有1萬1000人參與、10公里組則有7000人。

交通警察大隊說，為維護交通秩序與活動安全，活動期間賽道沿線將實施交通管制，禁止車輛通行，提醒用路人留意。

管制路段及時間為市府路（松高路至松壽路）14日凌晨0時至上午7時30分管制雙向全線車道；信義一號道路清晨5時至上午7時管制南往北全線車道；仁愛路（逸仙路至金山南路）清晨5時20分至上午7時30分管制中央快車道及公車專用道。

另，仁愛路（金山南路至林森南路）清晨5時20分至上午7時30分管制中央快車道、公車專用道及北側慢車道；建國高架道路清晨5時20分至上午6時40分管制仁愛路出口匝道；金山南路（仁愛路至濟南路）清晨5時20分至上午7時30分管制南往北內側2線車道及北往南全線車道。

以及新生高架道路清晨4時至上午8時30分管制雙向全線各入出口匝道；濱江街（新生北路至基10號水門）上午6時至8時管制北側2線車道；中山橋清晨5時30分至上午7時管制南往北機慢車道，機車改道行駛快車道；北安路（北安匝道至明水路）清晨5時30分至上午7時50分管制西往東全線車道。

交通警察大隊指出，還有明水路（北安路至樂群一路）清晨5時30分至上午7時50分管制西往東全線車道；樂群一路（明水路至敬業三路）清晨5時30分至上午7時50分管制西往東全線車道；大直橋明水路匝道清晨5時30分至上午7時50分管制匝道出口；基8、9、10號疏散門清晨5至上午10時管制車輛進入；基16號疏散門清晨5時至上午8時管制車輛進入；麥帥一橋清晨5時30分至上午8時40分管制機慢車道（往市區方向）。

交通警察大隊提醒，活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛。

警察北市金山

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