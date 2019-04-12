親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

你也吃維他命B群維持體力？醫師提醒這種人別吃

解決基隆、新北高地供水水公司4年將花18億元改善

2019-04-12 21:23聯合報 記者游明煌╱即時報導

自來水公司第一區管理處為解決所轄基隆、新北市20年以上高地社區供水不足問題，擬具高地老舊社區加壓受水設施改善計畫，改善社區加壓站、水管等設備，已獲經濟部支持，經水利署審查後報經濟部、行政院核定，最快明年可以受理申請。水公司將在4年編列18億元，但用戶必須分擔3成經費。

水公司指出，基隆和新北市瑞芳、汐止、文山、深坑、石碇、淡水、金山、萬里等，有不少社區位在高地或山坡上，因自來水加壓站或水管老舊，尖峰時段常水壓不足，也因社區內管管線老舊有漏水之虞，不僅用水不便，對社區地基安全也有威脅。

水公司說，這些高地社區多半老舊，因此針對20年以上的社區來改善，社區必須凝聚共識提出申請，公部分負擔7成經費、社區用戶負擔3成。而完工以後，對於管線和加壓設施也可委由水公司代管，操作維護費則可隨水費收取，每度會加收費用。

基隆市暖暖區幸福華城社區就是屬於高地供水不足老舊社區，住戶約有1500戶，社區內自來水管線因在長期加壓供水及設備逐漸老舊情況下，每日平均漏水量高達1096度，每戶每期分攤水量46度、約500元，漏水情況相當嚴重，由於漏水量過大，恐有掏空地基及影響公共安全之虞。

基隆市長林右昌親自多次主持協調會，在基隆市政府及地方民意代表與台水公司積極推動合作下克服困難，去年有解決方案，由基隆市政府、社區21個管委會及台水公司協商簽訂三方契約，由市政府墊付改善工程款，委託台水公司代辦工程設計及施工，去年10月正式動工。完工後再向台水公司申請代管操作，徹底改善該社區高地供水漏水問題及防範公安事件。

水公司根據幸福華城推動成功的案例，推動高地社區老舊社區加壓受水設施改善計畫，目前已獲經濟部支持，經水利署審查後就可報經濟部、行政院核定。此計畫經基隆市政府、立委蔡適應、自來水公司第一區處多次協調才促成這項計畫。

自來水公司第一區管理處為解決所轄基隆、新北市20年以上高地社區供水不足問題，已擬...
自來水公司第一區管理處為解決所轄基隆、新北市20年以上高地社區供水不足問題，已擬具高地老舊社區加壓受水設施改善計畫，改善社區加壓站、水管等設備。圖／報系資料照
分享
自來水公司第一區管理處為解決所轄基隆、新北市20年以上高地社區供水不足問題，已擬...
自來水公司第一區管理處為解決所轄基隆、新北市20年以上高地社區供水不足問題，已擬具高地老舊社區加壓受水設施改善計畫，改善社區加壓站、水管等設備。圖／報系資料照
分享

基隆高地

相關新聞

瑞芳新分局長就任 承諾觀光交通包民眾滿意

2019-04-12 19:32

抽水、涵洞積水應變 汐止防汛演練總動員

2019-04-12 19:31

收集阿母ㄟ笑容 汐止愛心會辦繪畫比賽

2019-04-12 19:30

陳澄波作品立體化 3D輔具盲人看見藝術

2019-04-12 19:29

金萬友善耕地突破三十甲 續推地方創生

2019-04-12 19:28

男嬰遭悶死 北市下周一公布托嬰中心懲處方式

2019-04-12 17:13

愛心卡無法搭捷運 議員質疑柯文哲大小眼

2019-04-12 16:20

北京、南京、東莞同日訪新北 侯友宜：敞開大門務實交流

2019-04-12 16:06

影／染毒Motel又違建遭強制拆除 侯友宜：一間不留

2019-04-12 15:42

整水塔柴油爆開險釀災 侯友宜率隊鐵腕拆違建汽旅

2019-04-12 15:15

因應防汛期 北市清溝一周前公告

2019-04-12 14:10

侯友宜五股對談9難題 爭經費不怕當「細漢」

2019-04-11 23:54

陽明山花卉中心球根花卉展 30多品種

2019-04-11 23:27

機車停車 可用手機開單繳費了 北市開放公館路段

2019-04-11 23:10

北流遭糾正／業界：流行音樂沒動力 中央不重視

2019-04-11 23:05

歷時15年仍未營運 台北流行音樂中心遭監院糾正

2019-04-11 23:02

柯文哲開微博帳號 遭質疑有資安疑慮

2019-04-11 22:35

道路中間一整排溝蓋好吵 汐止會勘要求減蓋

2019-04-11 20:13

黃花朵朵開 林口風鈴木搖曳「樂活」中

2019-04-11 20:13

平溪﻿珠蔥節週六登場 發表在地珠蔥丼

2019-04-11 20:13

﻿新北唯一海港划龍舟 貢寮龍舟賽歡迎報名

2019-04-11 20:13

北市國中小教室全面裝冷氣 柯文哲承諾3年內完成

2019-04-11 19:48

老婆提前退休投身志工行列 原因竟然是為了「它」

2019-04-11 17:05

福隆亞特蘭提斯沙雕搶先看 神秘古文明將有燈光秀

2019-04-11 16:25

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

白沙屯媽祖神轎突進入火鍋店駐駕 民眾：被媽祖包場了

2019-04-12 18:10

上書房行走？柯文哲瘋媽祖 北市祕書處43名員工請假

2019-04-12 15:23

神明鼓勵結婚生小孩 台東天后宮不限縣市給獎金！

2019-04-12 10:40

歡迎來探險！百年桃園大圳隧道睽違10年辦健行

2019-04-12 15:16

跟白沙屯媽祖日行48公里 破自己紀錄仍未通過媽祖考驗

2019-04-11 22:46

上次遇假日沒學生 白沙屯媽祖今二度到校 學生好感動

2019-04-12 12:12

大甲媽白沙屯媽進雲林！ 是否相遇信眾期待

2019-04-12 13:45

整水塔柴油爆開險釀災 侯友宜率隊鐵腕拆違建汽旅

2019-04-12 15:15

保母媽媽爭11年 混血棄嬰可入籍了

2019-04-11 23:09

媽祖鑾轎退三步 張麗善遭批「搶轎又擺拍」耽誤行程

2019-04-12 20:34

小林村國賠案歸咎已故村長 劉家女兒哭訴太沈重

2019-04-12 20:02

影／蘇貞昌嘉義縣發「大紅包」同意4億多補助

2019-04-12 12:47

影／衝衝衝大方送！看蘇貞昌嘉義縣熱情發紅包

2019-04-12 15:02

去年吸引20多萬遊客 快來八卦山欣賞四月雪

2019-04-12 15:02

影／染毒Motel又違建遭強制拆除 侯友宜：一間不留

2019-04-12 15:42

嘉義高鐵橋下車道延至新營 有譜了

2019-04-11 22:33

金門宗教交流 1700人赴湄洲島

2019-04-12 00:05

淡水天元宮 櫻花終於開了

2019-04-11 23:22

高雄眷村美食 達人推薦這16家

2019-04-11 23:58

侯友宜五股對談9難題 爭經費不怕當「細漢」

2019-04-11 23:54

歷時15年仍未營運 台北流行音樂中心遭監院糾正

2019-04-11 23:02

高市中華一路左營地下道14日封填 5月底前汽機車須改道

2019-04-12 16:59

新竹縣桐花祭 關西古橋結合光雕秀浪漫登場

2019-04-12 09:15

嘉義新港10萬人祝壽後 大甲媽回鑾北上

2019-04-11 23:11

中山高永康交流道聯絡道拓寬工程動土 有望減少塞車

2019-04-12 14:31

影／柯文哲大甲媽繞境行程 新港題字找回良心莫忘初衷

2019-04-12 10:13

「與惡」劇景夯 新北水湳洞吸引朝聖

2019-04-12 00:02

台鐵站務員樂當狗奶爸 為流浪毛小孩找到溫暖新家

2019-04-12 12:47

嘉義鐵路高架化工程停滯？黃敏惠：建設不能停

2019-04-12 18:24

影／中火改善計畫「只有3頁」 中市府退回：缺乏誠意

2019-04-12 10:24

影／小7竹市首家幾點了咖啡館 高齡實習生服務暖心

2019-04-12 19:37

2019高雄愛河龍舟賽全新27艘強勢登場 總獎金150萬

2019-04-12 11:53

等了10多年 基隆中和路拓寬成3線道

2019-04-12 00:10

景安站增設YouBike、機車停車場 騎樓將還給行人

2019-04-12 18:22

18~40歲桃園春遊 最高補助1千5

2019-04-11 23:35

銀合歡攻占恆春半島危生態 林管處祭「法寶」奪回失土

2019-04-12 09:18

高雄製造發光！塩埕區長、44隻石獅子入選國際影展

2019-04-12 10:22

大湖案受阻 林義守：不會重新送件

2019-04-11 23:16

民雄分局移動式測速在這！減速慢行省荷包

2019-04-12 12:00

愛媽祖就不要製造汙染 彰化強力取締違放鞭炮煙火

2019-04-12 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top