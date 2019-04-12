解決基隆、新北高地供水水公司4年將花18億元改善

2019-04-12 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



自來水公司第一區管理處為解決所轄基隆、新北市20年以上高地社區供水不足問題，擬具高地老舊社區加壓受水設施改善計畫，改善社區加壓站、水管等設備，已獲經濟部支持，經水利署審查後報經濟部、行政院核定，最快明年可以受理申請。水公司將在4年編列18億元，但用戶必須分擔3成經費。

水公司指出，基隆和新北市瑞芳、汐止、文山、深坑、石碇、淡水、金山、萬里等，有不少社區位在高地或山坡上，因自來水加壓站或水管老舊，尖峰時段常水壓不足，也因社區內管管線老舊有漏水之虞，不僅用水不便，對社區地基安全也有威脅。

水公司說，這些高地社區多半老舊，因此針對20年以上的社區來改善，社區必須凝聚共識提出申請，公部分負擔7成經費、社區用戶負擔3成。而完工以後，對於管線和加壓設施也可委由水公司代管，操作維護費則可隨水費收取，每度會加收費用。

基隆市暖暖區幸福華城社區就是屬於高地供水不足老舊社區，住戶約有1500戶，社區內自來水管線因在長期加壓供水及設備逐漸老舊情況下，每日平均漏水量高達1096度，每戶每期分攤水量46度、約500元，漏水情況相當嚴重，由於漏水量過大，恐有掏空地基及影響公共安全之虞。

基隆市長林右昌親自多次主持協調會，在基隆市政府及地方民意代表與台水公司積極推動合作下克服困難，去年有解決方案，由基隆市政府、社區21個管委會及台水公司協商簽訂三方契約，由市政府墊付改善工程款，委託台水公司代辦工程設計及施工，去年10月正式動工。完工後再向台水公司申請代管操作，徹底改善該社區高地供水漏水問題及防範公安事件。