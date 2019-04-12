北市衛生局抽檢 果菜市場8蔬果農藥殘留不合格

2019-04-12 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市衛生局今年2月第2波至果菜批發市場抽驗生鮮蔬果，檢驗374項殘留農藥，共計抽驗40件蔬果產品，檢驗結果8件不符合規定，包括「蕹菜」、「小白菜」、「芥藍菜」、「木瓜」各1件及「茼蒿」及「檸檬」各2件，檢出1項殘留農藥不符規定，不合格率20%。

衛生局表示，依行政院農業委員會公告，上述檢出之殘留農藥殺菌劑座賽胺、普克利，殺蟲劑芬普尼、因得克、因滅汀、加保扶，殺蟎劑「芬普蟎」，均為合法登記並領有許可證之農藥，但殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。衛生局另已通知台北農產運銷股份有限公司依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。