景安站增設YouBike、機車停車場 騎樓將還給行人

2019-04-12 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



台北捷運景安站運量大，周邊停車位卻一位難求，騎樓、小巷處處是違停；新北市交通局今會勘，要在捷運站前的台64線底下，新增1處自行車與YouBike停車場，及1處機車停車場，預計今年10月開放；另在距捷運約100公尺、景平路442號旁的國有財產署用地，也將闢建至少156格機車停車場，預計今年8月完工。

新北市交通局長鍾鳴時表示，景安站目前每日平均進出人次就達4萬8千，年底環狀線第一階段通車，交會站就在景安，人潮勢必大增，因此在景安站周邊新增3處自行車及機車停車場，後續並將實施機車退出騎樓，由「以車為主」，改為「以人為本」。

此外，鍾鳴時也表示「把最好位置留給綠色運輸」，因此在景安站出口正前方的台64線及環狀線下方，利用環狀線完工後空出的工程基柱分隔島，闢成自行車停車位，估可停上百台，另也將作為YouBike站，比在景安板南路口的YouBike站更近100公尺。

同樣在台64線下方，過景安路對面的分隔島也將闢成機車場，至少可容納200台機車；交通局停車營運科長許芫綺表示，台64線下方的2處停車場還需周邊自行車道、號誌安全標線及YouBike電力系統等，因此都預計10月開放。

至於台64線車速快，機車停車場進出恐有安全疑慮，停車營運科表示，該機車停車場車輛只有一側可進出，設在安平路與景平路口，將畫設待轉區；而在靠近捷運會設人行出口，一路延伸到自行車停車場，形成人行廊帶。