瑞芳新分局長就任 承諾觀光交通包民眾滿意

2019-04-12 19:32 觀天下 記者蕭皓文╱瑞芳報導



原蘆洲分局長陳杏結調來瑞芳警分局新任分局長，承諾將警察專業發揮淋漓盡致，觀光交通會讓民眾滿意 。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 原蘆洲分局長陳杏結調來瑞芳警分局新任分局長，今(12)日到警分局進行交接握手儀式後，因事逢近期沙雕季、音樂季等專案計畫推動轄區觀光，陳分局長承諾將在舊有基礎下，帶著微笑的臉將警察專業發揮淋漓盡致，觀光交通會讓民眾滿意 。

基於推動治安工作的需要，奉內政部核定進行調整，於今天辦理交接到任，原瑞芳分局長陳良德將調至淡水分局，而蘆洲分局長陳杏結則交接擔任瑞芳新的分局長。今早陳分局長來到分局門口進行交接握手儀式，同仁皆熱烈歡迎。

從警35年的陳分局長，知道觀光對瑞平雙貢四區的重要，將觀光活動專案列為行政的首要任務，希望在東北角各轄區派出所通力合作下，將警察工作做至淋漓盡致，另外轄區內的專案計畫也將在舊有的基礎下，結合整合同仁的智慧，把它圓滿達成。

曾在南部服務過的他，對弱勢團體也是相當看重，期盼結合公廟及行政的社會部門，進行關懷行動，發揮對警察職責的善心，讓需要的群體受到大眾的關心，化行動為力量，讓地區充滿溫馨。

瑞芳分局長陳杏結表示，警政署長出身的侯市長對地方的公安交安及治安相當重視，他也會盡力配合瑞平雙貢行之有年的觀光活動，維持良好口碑，讓觀光客來了還想再來。