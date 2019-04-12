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抽水、涵洞積水應變 汐止防汛演練總動員

2019-04-12 19:31觀天下 記者陳惠玲╱汐止報導

新北市副市長陳純敬到汐止區進行防災整備工作視察，模擬下大雨南陽街涵洞積水，進行了...
新北市副市長陳純敬到汐止區進行防災整備工作視察，模擬下大雨南陽街涵洞積水，進行了封路演練，保障市民生命財產安全。 圖／觀天下有線電視提供
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為因應5月防汛期，今(12)日上午新北市副市長陳純敬到汐止區進行防災整備工作視察，先到城中抽水站確保機組正常運作，接著模擬下大雨南陽街涵洞積水，進行了封路演練，希望做好應變，保障市民生命財產安全。

由汐止區長陳健民先進行災防業務簡報，接著一行人到了城中抽水站視察，水利局除了現場測試抽水設施，確認機組正常運作，也表示轄內各抽水站全力戒備，移動抽水機也隨時待命，面對可能的豪大雨勢，已經做好準備。

緊接著區公所也選擇容易發生積淹水的南陽街涵洞進行封路演練，先由水車放水，模擬強降雨造成地下道積淹水，公所透過手機及CCTV及時監測，當水位到達警示點時，立即啟動緊急應變措施，並出動移動式抽水機加速排水，迅速排除積淹水，維護市民通行安全。

副市長陳純敬表示，比起以往，汐止因為社區發展更繁榮，排水水路都變了，再加上雨量因為氣候變遷，產生急速強降雨，反而可能造成市區的積淹水，所以，我們防救災的觀念及重點也要隨著改變，那汐止區還有幾處低窪地區的涵洞、甚至還有水門，這些都是水災或是下豪大雨的弱點，所以，碰到這樣的情況，要如何維持也讓使用人車警覺到禁止通行或是危險。

陳純敬指出，如何快速恢復原狀，災後復原，這些都有賴於政府同仁在這段時間積極的來配合，所以今天進行演練，也勉勵同仁遇到狀況時要應變有決心，以最快的速度排除困難，保護市民的生命財產安全。

淹水南陽街

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