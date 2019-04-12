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選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯文哲可能宣布選總統

愛心卡無法搭捷運 議員質疑柯文哲大小眼

2019-04-12 16:20聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市府發行43萬張敬老卡，以及8.6萬張身心障礙者的愛心卡，但議員汪志冰發現，僅敬老卡可以搭捷運運，身心障礙者所持的愛心卡卻不能搭。她下午在議會質詢，批評柯Ｐ「大小眼」，柯因取消重陽敬老金引發反彈，為競選連任，設法爭取長者支持，卻忽視身心障礙者的權益。

汪志冰說，以預算來看，107年敬老卡11.5億，愛心卡2億，基本上有差距，她在上會期提出愛心卡搭捷運運，當時社會局的回應是身障人士有復康巴士，可坐公車、計程車。但兩卡內的480點，愛心卡若搭計程車，只能3趟 ，捷運卻可以10幾趟，使用頻率不一樣。

另外，復康巴士部分，使用者分特Ａ、A1、A2、B等四級，共2萬多人，也不到10%，比例較低，至於去坐低底盤公車，則是會遇到公車司機不願載，身障者也不太敢搭。

汪志冰指出，北市身心障礙者約12萬人，8萬6千多人持愛心卡，使用率部分，480點中，1至250點的人，占73% ；251至480點，占27%，所以有不少人「看得到吃不到」，這公平嗎？她認為，如果可以搭捷運，可以增加使用率，造福身心障礙人士，但柯Ｐ卻不想做。

汪志冰要求市府儘速開放不限年齡的身心障礙者持愛心卡，都能扣點數搭捷運。市府表示，愛心卡搭捷運，這問題正在研究，但身障者有停車優惠，可打五折，停車優惠一年的預算已經有2億。但汪不滿意答覆，認為只因柯 一聲令下，敬老卡就能搭捷運，要求市府一個月內提出報告。

台北市議員汪志冰下午在議會質詢，要求市府儘速開放不限年齡的身心障礙者持愛心卡，都...
台北市議員汪志冰下午在議會質詢，要求市府儘速開放不限年齡的身心障礙者持愛心卡，都能扣點數搭捷運。記者楊正海/翻影
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愛心捷運身障者柯文哲

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