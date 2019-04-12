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影／染毒Motel又違建遭強制拆除 侯友宜：一間不留

2019-04-12 15:42聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

新北市長侯友宜下午前往板橋板城路視察一處傑妮汽車旅館違建拆除工作，宣示政府執法的決心，他下令兩天內全部拆光「一間都不要留」。

警方表示自107年起從傑妮精品旅館查獲五件館內持有毒品的案件，認定為治安污染源，報請公安小組現勘後認定是違建，所以優先拆除。

現場有零星員工在場抗議，高呼口號「官員作秀、勞工失業」，批評政府拆除動作過於魯莽。

新北市違章拆除大隊拆除傑妮汽車旅館的違章建築。記者王騰毅／攝影
新北市違章拆除大隊拆除傑妮汽車旅館的違章建築。記者王騰毅／攝影
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新北市長侯友宜下午前往板橋板城路視察一處傑妮汽車旅館違建拆除工作，宣示政府執法的...
新北市長侯友宜下午前往板橋板城路視察一處傑妮汽車旅館違建拆除工作，宣示政府執法的決心，他下令兩天內全部拆光「一間都不要留」。
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新北市長侯友宜下午前往板橋板城路視察一處傑妮汽車旅館違建拆除工作，宣示政府執法的...
新北市長侯友宜下午前往板橋板城路視察一處傑妮汽車旅館違建拆除工作，宣示政府執法的決心，他下令兩天內全部拆光「一間都不要留」。記者王騰毅／攝影
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新北市違章拆除大隊拆除傑妮汽車旅館的違章建築。記者王騰毅／攝影
新北市違章拆除大隊拆除傑妮汽車旅館的違章建築。記者王騰毅／攝影
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現場有零星員工在場抗議，高呼口號「官員作秀、勞工失業」，批評政府拆除動作過於魯莽...
現場有零星員工在場抗議，高呼口號「官員作秀、勞工失業」，批評政府拆除動作過於魯莽。記者王騰毅／攝影
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違建侯友宜

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