影／染毒Motel又違建遭強制拆除 侯友宜：一間不留

2019-04-12 15:42 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 王騰毅 ╱即時報導



新北市長侯友宜下午前往板橋板城路視察一處傑妮汽車旅館違建拆除工作，宣示政府執法的決心，他下令兩天內全部拆光「一間都不要留」。

警方表示自107年起從傑妮精品旅館查獲五件館內持有毒品的案件，認定為治安污染源，報請公安小組現勘後認定是違建，所以優先拆除。