他拍公益反毒影片 笑稱「點閱增加比存款變多還開心」

2019-04-12 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥。記者曾健祐／攝影 分享 facebook 權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥和警政署合作，邀請明星拍攝反毒公益電影，林日前到桃園市局演講時，分享他兒時懷抱的警察夢，後來改走財稅路線，但仍對警職懷抱熱忱，也鼓勵現場一級主管，身為領導人必須保持好奇心、工作追求成就感，最重要的事莫忘當初從警的初衷。

林敬祥說，從小「雞婆」的個性讓他立志當警官，直到1990年同時考上中央警官學校、國立政治大學財稅系，當年正是台灣經濟起飛，後來因家人要求下選擇就讀政大財稅，但是一直對警察工作嚮往。

談到反毒過程，林說曾親眼目睹好友因因吸毒過量死亡，體認到台灣年輕人對毒品的控制力越來越薄弱，他認為反毒、防毒要多管齊下，包括重視從小教育、科技防毒，以及警察緝毒工作，因此有「反毒英雄聯盟首部曲」誕生。

他演講時也談到，自己在民營企業擔任主管，自己維持高度好奇心，因為發現新東西才會成長、才會受傷，才會進步；他舉例，為了瞭解商業模式，曾考領計程車證照上路，還把自己的保時捷當作uber，自己就當起司機載客。

此外，追求成就感也是生活的動力、工作的泉源，經營模式上相信完善的制度，另還要有危機處理能力，面對挑戰得看清問題了解環境冷靜思考，並善用資源、收集資訊後才能當機立斷。

最後，他說當初懷抱正義的初衷，讓他想考取警察，雖然後來沒有順利當上警察，但這次有機會和警政署合作拍攝成立反毒聯盟，也拍攝影片宣導，盈餘部分捐給警方；他更笑說，看到影片點閱率增加，都比自己銀行存款變多來的開心，因為知道有更多人了解反毒的重要性。