親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

司法改革不含律師？兩德統一後 律師轉任的難題

他拍公益反毒影片 笑稱「點閱增加比存款變多還開心」

2019-04-12 13:24聯合報 記者曾健祐╱即時報導

權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥。記者曾健祐／攝影
權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥。記者曾健祐／攝影
分享
權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥和警政署合作，邀請明星拍攝反毒公益電影，林日前到桃園市局演講時，分享他兒時懷抱的警察夢，後來改走財稅路線，但仍對警職懷抱熱忱，也鼓勵現場一級主管，身為領導人必須保持好奇心、工作追求成就感，最重要的事莫忘當初從警的初衷。

林敬祥說，從小「雞婆」的個性讓他立志當警官，直到1990年同時考上中央警官學校、國立政治大學財稅系，當年正是台灣經濟起飛，後來因家人要求下選擇就讀政大財稅，但是一直對警察工作嚮往。

談到反毒過程，林說曾親眼目睹好友因因吸毒過量死亡，體認到台灣年輕人對毒品的控制力越來越薄弱，他認為反毒、防毒要多管齊下，包括重視從小教育、科技防毒，以及警察緝毒工作，因此有「反毒英雄聯盟首部曲」誕生。

他演講時也談到，自己在民營企業擔任主管，自己維持高度好奇心，因為發現新東西才會成長、才會受傷，才會進步；他舉例，為了瞭解商業模式，曾考領計程車證照上路，還把自己的保時捷當作uber，自己就當起司機載客。

此外，追求成就感也是生活的動力、工作的泉源，經營模式上相信完善的制度，另還要有危機處理能力，面對挑戰得看清問題了解環境冷靜思考，並善用資源、收集資訊後才能當機立斷。

最後，他說當初懷抱正義的初衷，讓他想考取警察，雖然後來沒有順利當上警察，但這次有機會和警政署合作拍攝成立反毒聯盟，也拍攝影片宣導，盈餘部分捐給警方；他更笑說，看到影片點閱率增加，都比自己銀行存款變多來的開心，因為知道有更多人了解反毒的重要性。

相關新聞

陽明山花卉中心球根花卉展 30多品種

2019-04-11 23:27

機車停車 可用手機開單繳費了 北市開放公館路段

2019-04-11 23:10

北流遭糾正／業界：流行音樂沒動力 中央不重視

2019-04-11 23:05

歷時15年仍未營運 台北流行音樂中心遭監院糾正

2019-04-11 23:02

柯文哲開微博帳號 遭質疑有資安疑慮

2019-04-11 22:35

道路中間一整排溝蓋好吵 汐止會勘要求減蓋

2019-04-11 20:13

黃花朵朵開 林口風鈴木搖曳「樂活」中

2019-04-11 20:13

平溪﻿珠蔥節週六登場 發表在地珠蔥丼

2019-04-11 20:13

熱門文章

白沙屯媽十萬人護駕多壯觀 一張圖秀出來就知道

2019-04-11 18:04

神明鼓勵結婚生小孩 台東天后宮不限縣市給獎金！

2019-04-12 10:40

跟白沙屯媽祖日行48公里 破自己紀錄仍未通過媽祖考驗

2019-04-11 22:46

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top