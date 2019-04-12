因應防汛期 北市清溝一周前公告

2019-04-12 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ╱台北報導



今年防汛期即將開始，為精進溝渠清疏作業，提升清理效能與透明度，台北市環保局修訂溝渠清疏標準作業程序。自即日起，執行溝渠清疏作業時，須預先將清疏時間與地點，一周前通知里辦公處，張貼公告，讓民眾及早因應，執行時架設清溝中旗幟，提醒用路人及車輛注意安全。

環保局表示，以往清溝作業均依各清潔隊排訂期程執行，並未事先通知，常發生作業現場有汽機車等相關物品占用，以致溝渠清疏耗時事倍功半。環保局提醒市民，如看到清疏公告，請務必協助適時移除汽、機車、盆栽等相關物品，勿占用溝渠清疏空間，以利清疏執行人員進行溝渠清疏。

北市環保局除平日積極派員查溝、清除水溝箱涵等排水渠道淤積外，另大雨特報及颱風警報時，針對市區易積淹水地點及路段，加強派員清理溝渠及格柵上樹葉、雜物，以利大雨宣洩，保持水流順暢，防範瞬間強降雨造成市區局部積淹水。環保局統計，107年度共清疏側溝2萬136條，今年度至3月止，共已完成5438條側溝清疏。

環保局說，市民勿將菸蒂、垃圾等丟入水溝。餐飲業及攤販勿將廢油及廚餘排入溝渠，以免淤積排水溝渠遭到告發處罰。民眾若發現雜物阻塞水溝，可撥打1999市民熱線通報，環保局將會立即派員清理。