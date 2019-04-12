學童視力逐年差 新北視力檢查向下延伸到中班

2019-04-12 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



因應幼童視力不良率逐年增加，新北市衛生局擴大視力檢查，受檢範圍從原本小一到小六，現在向下到幼兒園中班及大班；且以往視力檢查後，由家長自行去診所或醫院依健保進一步檢查，現在新開「疑似視力異常轉診單」，可由家長帶孩子轉到眼科做免費散瞳檢查，該檢查一人須410元，為此衛生局編列450萬預算。