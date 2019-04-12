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學童視力逐年差 新北視力檢查向下延伸到中班

2019-04-12 12:01聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

因應幼童視力不良率逐年增加，新北市衛生局擴大視力檢查，受檢範圍從原本小一到小六，現在向下到幼兒園中班及大班；且以往視力檢查後，由家長自行去診所或醫院依健保進一步檢查，現在新開「疑似視力異常轉診單」，可由家長帶孩子轉到眼科做免費散瞳檢查，該檢查一人須410元，為此衛生局編列450萬預算。

新北市衛生局簡任技正林惠萍表示，根據國健署2017年資料，中班近視大於50度佔7.4％、大班9%，且升上小一飆升到19.8%，小六更是達70.6％；衛生局認為視力篩檢有必要向下延伸。

新北市衛生局宣布，視力檢查從原本國小向下延伸到中、大班。記者魏翊庭／攝影
新北市衛生局宣布，視力檢查從原本國小向下延伸到中、大班。記者魏翊庭／攝影
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視力幼兒園

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