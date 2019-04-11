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柯文哲開微博帳號 遭質疑有資安疑慮

2019-04-11 22:35聯合報 記者楊正海邱瓊玉／台北報導

台北巿長柯文哲開通微博帳號自稱「台灣阿北」。昨出席北市議會市政報告時引起議員關心...
台北巿長柯文哲開通微博帳號自稱「台灣阿北」。昨出席北市議會市政報告時引起議員關心，成為質詢焦點。記者黃義書／攝影
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擁有IG、臉書、twitter等社群帳號的台北市柯文哲，近來悄悄註冊微博帳號，短短3天粉絲追蹤數已超過4萬7000人。國民黨市議員游淑慧質疑，市府網路無法登入大陸網站，得「翻牆」才可以經營，恐有資安疑慮；國民黨市議員李明賢擔心貿然開設微博，會不會被統戰控制？

對此，柯文哲昨在議場備詢時直言「誰統誰還不曉得」，不要怕接觸，要對自己有信心；至於「資安」疑慮，北市府觀傳局兼發言人劉奕霆表示會再留意。

柯文哲去年12月自爆想開微博帳號，有網友發現微博上真的出現「台灣阿北-柯文哲」的帳號，8日開設至今，已有兩篇發文。

首篇發文自我介紹是台北市長柯文哲，多數人都叫他「柯P」，年輕人則喜歡叫他「阿北」；昨則是上傳16秒的「搭公車」畫面，提到自己「嗡嗡嗡上工去」。

北市府副發言人黃瀞瑩證實，開設微博主要目的就是行銷台北市，讓更多人認識台北市，經過幕僚討論、作業，本月初開設，時間點沒有特別考量。

國民黨市議員張斯綱昨質詢表示，六都首長都沒有開設微博，此舉看得出柯市長的雄心大略，是為了逐鹿中原，不過我們的選票不來自中國大陸，開設微博要給誰看？李明賢則說，要小心被統戰控制。

另外，市議員王欣儀質詢時，不滿柯去年曾允諾排富後恢復65至70歲長者健保自付額補助，卻無下文，批評柯Ｐ跳票、「拒絕騙子市長當家」；柯說會設法編預算、找錢來做。對於市議員吳沛憶詢問國中小全面裝設冷氣的政見執行進度，柯文哲承諾目標是3年內完成台北市國中小全面裝設冷氣。

北市柯文哲國民黨李明賢游淑慧

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