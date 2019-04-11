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劍潭整宅二期設電梯案延宕 北市府持續協助

2019-04-11 21:35中央社 台北11日電

北市劍潭整宅二期的屋齡老舊，市議員楊靜宇今天指出，住戶盼設電梯，但審核程序拖延快2年。北市府都更處表示，會持續協助，若審查順利，5月可取得電梯裝設執照。

台北市議會今天舉行第13屆定期大會，台北市長柯文哲與北市府各局處首長列席。

無黨籍台北市議員楊靜宇質詢時表示，北市承德路4段附近的劍潭整建住宅是早期中繼住宅，屋齡老舊、環境窳陋，住戶共1180戶，在第一期有984戶、第二期有196戶，住戶平均多超過60歲以上。

他說，台北市整建住宅是指早年為安置公共工程拆遷戶所設，目前住戶多為高齡長輩，日前有住戶反映，北市府2年前曾提及會協助申請「老舊建築物更新增設電梯補助案」，但到目前為止，雜項執照審核程序還卡關，要求市府檢討，增設電梯案最遲應在今年底前完工並啟用。

柯文哲聽聞後回應，指依據老舊建物更新增設電梯補助相關規定，是無法百分之百補助，補助最高金額為新台幣300萬元，有住戶反映無法負擔其餘剩餘款項。

台北市都市更新處長方定安事後受訪表示，劍潭整宅二期管委會是依「老舊建築物更新增設電梯補助作業規範」申請補助，每案最高300萬元，管委會已委託建築師事務所在去年11月掛件申請增建電梯雜項執照。

他說，因劍潭整宅二期屬高潛勢液化區，要求管委會先補做鑽探，今年1月也收到補正鑽探資料，經審查發現，仍需補繳未同意戶送達證明等文件，3月份已通知管委會。

方定安表示，管委會預定15日會把資料補送審查，會持續協助住戶，若順利審查通過，5月中旬可取得增建電梯執照，取得執照後，就能增設電梯。

北市建築

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