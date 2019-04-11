北市國中小教室全面裝冷氣 柯文哲承諾3年內完成

2019-04-11 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲下午在議會接受質詢，對於市議員吳沛憶詢問國中小全面裝設冷氣的政見執行進度，柯文哲承諾，將在三年內完成台北市國中小全面裝設冷氣。

吳沛憶指出，柯選前的承諾是全面裝設，桃園市及新竹市政府也跟進，將在兩年內完成且不限制條件，台北市卻僅補助經濟弱勢地區，但仍有三成學校因家長會募款困難而無法裝設。