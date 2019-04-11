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北市國中小教室全面裝冷氣 柯文哲承諾3年內完成

2019-04-11 19:48聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市柯文哲下午在議會接受質詢，對於市議員吳沛憶詢問國中小全面裝設冷氣的政見執行進度，柯文哲承諾，將在三年內完成台北市國中小全面裝設冷氣。

吳沛憶指出，柯選前的承諾是全面裝設，桃園市及新竹市政府也跟進，將在兩年內完成且不限制條件，台北市卻僅補助經濟弱勢地區，但仍有三成學校因家長會募款困難而無法裝設。

對此，柯文哲說，市府有完整的計畫，包括綠建築，而冷氣是最後手段 。教育局長曾燦金指出，弱勢地區優先 補助。至於是否百分之百做到都有冷氣，柯文哲說，最後是會裝，進入排程，三年內完成。 市府表示，目前是電源改善優先， 再來才是設備。

台北市長柯文哲下午在議會接受質詢。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲下午在議會接受質詢。記者楊正海/攝影
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柯文哲北市

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