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平溪﻿珠蔥節週六登場 發表在地珠蔥丼

2019-04-11 20:13觀天下 記者蕭皓文／平溪報導

平溪區民活動中心廣場本週六(13)日舉辦「珠蔥節」活動，要發表創新料理「珠蔥丼」...
平溪區民活動中心廣場本週六(13)日舉辦「珠蔥節」活動，要發表創新料理「珠蔥丼」，歡迎民眾假日能前往品嘗溪。 圖／觀天下有線電視提供
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因特殊的地形氣候，平溪種植的珠蔥特別香甜軟嫩，又屬三四月時節口感最好，因此選在本週六(13)日在平溪區民活動中心廣場舉辦「珠蔥節」活動，除了將施放十二尺高的天燈做祈福儀式，今年更要發表創新料理「珠蔥丼」，歡迎民眾假日能前往品嘗，順便逛逛好山好水的平溪。

平溪山嵐環繞，潮濕的氣候非常適合珠蔥生長，所為珠蔥也就是「紅蔥頭」的莖葉，平溪這裡幾乎全年都可以種植，而珠蔥口感最好的時候是三四月，今年平溪也在這週六舉辦第六年的珠蔥節，讓在地珠蔥香甜軟嫩的口感，分享給前來遊玩的老饕們及在地居民。

珠蔥是由台菜的紅蔥頭種植而成，珠蔥與一般蔥的差別在於更細長軟嫩，平溪的珠蔥更是少了些辛辣味多了些甜味，所以非常適合作為料理之用，珠蔥可以炒蛋、炒肉絲、清炒，創意料理可以做珠蔥蛋捲、珠蔥水餃、珠蔥香腸，非常值得來品嘗試試。

平溪區長陳聖聰表示，珠蔥本身有股特殊氣味，不會有什麼昆蟲啃食，平溪珠蔥的栽種過程都沒使用農藥，是無毒有機的食材，想來品嘗的民眾，可先上農會網站做報名，就可以在週六品嘗到料理。

平溪區農會總幹事陳欽黎表示，平溪的珠蔥節已舉辦至第六年，每年在市政府農業局的輔導下推陳出新，今年主題為「漫步懷舊鐵道小鎮‧新北特製珠蔥丼」，當天會有珠蔥丼飯及多種珠蔥料裡的發表，並邀請市長施放十二尺高的大天燈做祈福儀式。

平溪天燈創意料理

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