福隆亞特蘭提斯沙雕搶先看 神秘古文明將有燈光秀

2019-04-11 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



福隆國際沙雕藝術季將在19日登場到8月25日，將由7個國家25位沙雕藝術家藝術創作，目前有部分作品已經雛型已出來了，不少民眾搶先看。北觀處今天指出，今年福隆沙雕以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，將重現神秘的古城亞特蘭提斯，並將挑戰金氏世界紀錄打造海豚沙雕300座，全部將會有至少365座沙雕作品供民眾欣賞。

特別的是每周六、日的夜間沙雕結合光雕及光環境造景，透過展場內各主題區結合多變的LED投射燈，不定時的色彩變化，讓民眾體驗不同於白天的沙雕奇幻旅程。

北觀處說，福隆沙雕季迄今邁入第12屆，今年由交通部觀光局東北角管理處與福容大飯店共同主辦，以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，結合觀光局「2019小鎮漫遊年」，規畫出「與神同行」、「穿越古今」、「海洋之美」三大展區，民眾可以搭火車到福隆車站下車後，穿越風光明媚的福隆小鎮，到達福隆沙灘，吹著海風品味沙雕師們創意世界。

包括台灣、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、中國、加拿大等7國25位沙雕藝術家會打造25座不同主題作品，國際與國內沙雕賽也會有20座，6月15日則將挑戰金氏世界紀錄打造海豚沙雕300座，從夯沙、板模到塑型，展期中的每日也會由沙雕師進行巡視修。