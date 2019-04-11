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北市螢火蟲季開跑 多場免費導覽、講座、音樂會

2019-04-11 14:16聯合報 記者翁浩然╱即時報導

4、5月春夏交替之際，北市也進入螢火蟲活躍的季節，市府今年4月14日到5月4日安排多場免費導覽等一系列活動，推廣昆蟲知識及保育概念，邀請親子一同參加，認識螢火蟲生態。

動物園今年於4月14到5月4日的周六日下午3時到晚上8時30分安排「戀戀火金姑體驗營」，；動保處也補助台灣資源昆蟲協會5月4日晚上6時到9時的「夜光精靈」舊庄國小夜營導覽在，如今報名都已額滿；木柵公園、指南溪等地仍有免費螢火蟲生態導覽，還有音樂會、野餐及課程講座等活動。

大安森林公園從4月20日到5月5日的周末傍晚6時30分到7時30分都有假日賞螢導覽，平日導覽則在4月15、19、22、26、29日及5月3日，每場次在公園內大樹講堂集合，由志工介紹螢火蟲及賞螢知識，須上網報名

另外，大安森林公園4月21日響應世界地球日，露天音樂台與兒童小舞台也從早上9時到傍晚6時舉辦「蔬食無痕野餐日」；4月21、28日下午2時到4時於綠化教室則有螢火蟲課程講座；4月27日下午4時到傍晚6時於露天音樂台還有「戀戀螢火蟲音樂會」。

木柵公園賞螢導覽從4月15到5月5日，每晚6時40分到8時，於木柵游泳池後方涼亭旁的階梯入口集合，活動期間的周六日於木柵公園竹亭還播放環境教育影片，介紹地方如何復育螢火蟲。

榮星花園公園導覽活動則安排於4月15到5月5日的每周三、五、六、日的晚上7時開始，在榮星花園石牆後的圓形小平台集合，志工將帶領民眾到生態池旁介紹螢火蟲的一生。

文山區指南溪（草湳地區）也在4月27日、5月4日的晚上6時30分到8時30分各安排一場賞螢生態導覽，於4月17日早上10時到19日早上10時開放上網報名：第一場https://goo.gl/forms/RbUS90CKNluzwhpE2，第二場https://goo.gl/forms/pnTzdouq2C5O9ODv2，每場限40人。

4、5月春夏交替之際，北市也進入螢火蟲活躍的季節，市府今年4月14日到5月4日也...
4、5月春夏交替之際，北市也進入螢火蟲活躍的季節，市府今年4月14日到5月4日也安排多場免費導覽、音樂會等一系列活動，推廣昆蟲知識及保育概念。圖／北市府提供
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4、5月春夏交替之際，北市也進入螢火蟲活躍的季節，市府今年4月14日到5月4日也...
4、5月春夏交替之際，北市也進入螢火蟲活躍的季節，市府今年4月14日到5月4日也安排多場免費導覽、音樂會等一系列活動，推廣昆蟲知識及保育概念。圖／北市府提供
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螢火蟲賞螢大安森林公園

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