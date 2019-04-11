世代融合 松信4議員力挺費鴻泰

2019-04-11 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



國民黨立委初選火熱，台北市信義、南松山選區立委費鴻泰，迎戰挑戰者王鴻薇，費鴻泰找來松山、信義選區的黨籍市議員秦慧珠、陳永德、戴錫欽、徐巧芯力挺，透過廣播錄音展現全力支持。

費鴻泰表示，他已經深耕基層多年，在立法院推動多項重要法案修法，包括稅制改革，為民節稅省荷包；修正《動物保護法》，終止毛小孩《十二夜》的惡夢，並在社區不定期舉行「毛小孩健康檢查諮詢」活動；並推動散裝食品業者比照現有規定公開食品的反式脂肪含量，保護民眾健康。

費鴻泰也說，他是有戰力的區域立委，不會去擔任不分區立委。事實上，不分區立委跟區域立委有很大的不同，不分區立委沒有辦法對於選區的民眾直接負責與服務，這與他長年在信義、南松山的競選初衷不同，他一向用心為民服務，努力解決選民所提出的大小問題。

費鴻泰昨深夜在臉書發布訊息，表示4位議員皆力挺他。包括秦慧珠請選民唯一支持認真為大家做事的立委；陳永德也表示費鴻泰認真打拼，請大家一定要支持；戴錫欽則推薦費鴻泰專業、正派又接地氣；徐巧芯也請選民支持貼近民意又提攜新人的費鴻泰。