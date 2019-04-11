全國潔牙冠軍小學生教刷牙 長輩恍然大悟：難怪我掉牙

2019-04-11 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市牙醫師公會李錦龍醫師長期擔任法鼓山志工，他帶領去年獲得全國潔牙觀摩冠軍的仁愛國小潔牙隊學生，到台北市北投的農禪寺幫長青班200多位長者上一堂口腔保健潔牙技巧教學的課程。小朋友指導阿公阿嬤正確刷牙，讓不少長輩都獲益很多，一名老人家說，「以前刷錯了，難怪我會掉牙」。

李錦龍昨帶領學生隊上課，一開始他說，大家刷牙了幾十年，真的會刷牙嗎？刷牙的方法正確嗎？今天特別請到別人的孫子來教各位阿公阿嬤刷牙，回去後大家再教自己的孫子正確刷牙。

李錦龍仔細說明潔牙的觀念，潔牙隊學生則協助長者練習潔牙，面對一群長者，這些金牌學生毫不怯場，表現出專業的態度，將自己在潔牙隊所學的技巧完全展現，獲得阿公阿嬤們的熱烈回應，不僅認真的配合跟著學習潔牙動作，還紛紛稱讚小朋友們的表現。

現場可以看到有學生帶著阿嬤的手，解說牙刷的角度、也有學生直接拿起牙刷幫阿公阿嬤刷牙，讓他們實際感受正確的刷牙位置和刷牙力量。一名老人家說，「以前刷錯了，難怪我會掉牙」。

仁愛國小學務主任江家慶表示，很高興牙醫師公會給學生們機會，走出校園，進入社區，將所學回饋給社會，看到學生指導長者們潔牙的畫面，很是感動。校護黃秀玲也說，潔牙隊學生在這樣的場合可以表現出自己的自信，如此的用心指導，被教的阿公阿嬤們也都很稱讚。