新北急救漁民製多樣化商品 原滯銷貢寮鮑4月將完售

2019-04-11 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



受到中國進口鮑魚傾銷影響，新北市貢寮鮑嚴重滯銷，漁民苦不堪言。新北市政府輔導貢寮區漁會採購及加工補助，製成多樣化貢寮鮑商品，新北市漁業處今天更表示，預計本產季剩餘產量能在4月銷售完畢，另呼籲中央於貢寮鮑產期，針對進口鮑魚啟動緊急進口關稅調整機制並限制進口量，維護國內產業發展。

鮑魚合作社理事主席吳勝福表示，經媒體報導及新北市政府與農委會大力協助下，貢寮鮑的採購量已顯著增加，產地價格也有相對提升，當地養殖戶不用再擔心庫存貢寮鮑問題。

貢寮區漁會總幹事林麗美說，目前貢寮區漁會已啟動中央補助收購作業，並協助媒合養殖戶與加工廠合作申請加工及冷凍倉儲補助，預計剩餘產量能在4月銷售完畢，讓養殖戶得於下一季安心投放新苗。

新北市農業局長李玟表示，日前市府已請農委會協調中央相關部會於每年11月至隔年3月貢寮鮑產期，針對進口鮑魚及相關產品啟動緊急進口關稅調整機制；另為穩定國產鮑魚價格，也建議調查國內市場鮑魚及相關產品需求，並參考國內鮑魚產量，訂定每年合理的鮑魚進口總額，希望中央能積極處理，保障貢寮鮑產業。

李玟表示，為協助貢寮鮑銷售，已安排市府團購以及協調展售場地，10日、11日上午10點到晚上6點在板橋農會；15、22日上午11時30分到中午1時30分於新北市政府大樓B1推廣安心在地的貢寮鮑。