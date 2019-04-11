編預算拆濾煙器 中市府：已屆使用年限

2019-04-11 12:42 中央社 台中11日電



台中市政府花費千萬加裝清潔車濾煙器減少空污，今年編列預算拆除，民進黨議員質疑，市府浪費公帑，防治空污只攻擊中火，卻不重視逸散污染源，市府表示，該批濾煙器已屆年限。

台中市環保局表示，為改善柴油車黑煙排放問題，市府民國103年在93台清潔車與資源回收車加裝的濾煙器，今年已屆使用年限，為避免影響車況，依法編列濾煙器拆除經費。

台中市議會民進黨團今天召開記者會，總召李天生表示，市府在98年起執行清潔車加裝濾煙器，其中，第三期的93輛清潔車加裝的濾煙器問題重重，今年編列預算新台幣69萬元拆除。

李天生表示，清潔車加裝濾煙器使用狀況不佳，但市府拆除後卻無配套措施，任由老舊柴油車持續排放黑煙，製造空氣污染。副總召邱素貞憂心，拆除濾煙器，是否對空氣品質造成衝擊，市府應提出完善配套措施。

市議員曾朝榮表示，市府針對移動式污染源沒有做好管制，只是在中火固定污染源上來指責別人，民眾無法忍受。市議員林德宇指出，公務單位應以身作則，率先使用綠色運具，方能成為有效減碳的表率。

市府環保局表示，市府自98年起執行清潔車加裝濾煙器改善老舊柴油車排放黑煙專案，103年環保局採購並裝設93輛垃圾車及資源回收車濾煙器，濾煙器每台使用年限為5年。

環保局指出，該93台濾煙器今年已屆使用年限，設備功能降低，也無廠商有能力維護，持續使用恐有影響車況，因此，其中較老舊的36輛車已完成車輛報廢，另57輛則將利用環保署專款補助的租賃濾煙器進行配對安裝，持續改善柴油車黑煙排放等問題。