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北市推「機車智慧開單繳費」 停管處：邁向智慧城市

2019-04-11 12:13聯合報 記者劉柏均╱即時報導

北市推動智慧城市政策，自4月15日起，台北市停車管立公程處在公館地區實施部分路段實施「機車登錄開單繳費」，將開放1008格機車停車位，民眾只要在今年12月31日前使用此服務，並利用線上支付的繳費功能，每筆停車單將可享有5元優惠。

北市府交通局今天舉行記者會，宣布台北市將開放智慧機車停車功能，停管處長張滋容表示，無現金交易是未來的趨勢，目標是希望能在7月後能順利推動到全台北市的1.2至1.3萬個路邊機車停車格，達成智慧城市的交通需求。

根據資料，此次將從公館地區的汀州路3段(辛亥路1段-基隆路4段)、思源街(水源快速道路-汀州路3段)、羅斯福路(辛亥路1段-基隆路4段)的路邊做為實行路段，總共有1008格機車停車格可做手機APP開單繳費，並與八家第三方支付業者合作，透過自行開單，並使用第三方支付繳費，即可享有5元優惠。

停管處表示，路邊停車手機登錄將有助於停車資訊電子化，並可有效提升開單效率，現階段民眾只要先行下載「路邊好停車」App並登錄車號，在停妥車輛後，掃描收費牌下的QR-Code或點選路段，即可完成登錄開單。

但若未來路邊機車停車將改由全面開單，現有開單管理員是否會面離失業的危機？對此張滋容表示，雖然自動登錄開單系統相當方便，但仍然會有人力需求做確認，若發現有車輛未自行開單，則管理員會協助補上繳費單據，並不會影響到他們工作權利。

台北市停管處推出「機車登錄開單繳費」，鼓勵使用者透過手機APP登錄，完成停車開單...
台北市停管處推出「機車登錄開單繳費」，鼓勵使用者透過手機APP登錄，完成停車開單及繳費。圖／台北市停管處提供
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