親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融安打送回超前分 火腿3：2軟銀

直播／全球首張黑洞照曝光！見證人類史上重要一刻

幫閨蜜坐月子竟成老公小三 黃梅英谷底翻身

2019-04-10 21:01中央社 新北10日電

從掌上明珠變成大家族的長媳，丈夫外遇的對象竟是自己的閨蜜，新北市志願服務推廣協會主任黃梅英勇於面對逆境，走出人生谷底並轉念化為動力，在傳統女性角色中迎向新生命。

傳統與現代女性在家庭或社會面臨不同挑戰，新北市府社會局今天下午邀知名京劇「大宅門」中國大陸編導李卓群及女主角竇曉璇、新北市五股區貿商社區發展協會執行長蕭明霞、黃梅英，從女性角度看今昔女性的地位及處境。

京劇「大宅門」敘述清朝濟南青樓女子楊九紅，結識京城少爺白景琦，一見鍾情贖身追隨，卻因出身社會底層，終難跨進「大宅門」。當時的時代背景，社會觀念男性妻妾成群，女性需忍受共侍一夫，夫死後也需扛起大家族的興衰重擔。

李卓群表示，她以青樓女子楊九紅為主軸，從一輩子無法進到宅門裡面的人，反映整個故事；以宅門兒女情，洞見當時的社會動盪。

飾演女主角楊九紅的竇曉璇是北京京劇院梅蘭芳京劇團國家一級演員，她指出，以自己新時代的女性回看清代女子的生命，楊九紅性格張力強，豪放、嬌艷、深情挑戰規矩，透過起承轉合洞見人生四季變化。

竇曉璇自述出身單親家庭，在面臨京劇演藝生涯高峰時，卻遭逢母親罹癌，全由她的經濟支柱撐起半邊天，會談中還一度哽咽。

黃梅英未出嫁前是備受父母寵愛的么女，經媒妁之言嫁入經營煤礦的大家族，清晨5時就需起床生火做飯，以餵飽大家族成員及500多個工人。

黃梅英說，公公有多房妻子，兩個礦場在礦業沒落後家道中落，先生不但酗酒、家暴，外遇的對象竟然是自己的閨蜜。當時閨蜜是別人的小三，因為懷孕，她幫忙坐月子，閨蜜後來竟成丈夫的小三。

黃梅英內心遭到重大衝擊，她一度帶著孩子住在土角厝內，自稱「一天喝5杯咖啡也不會清醒」。她說，她人生走到谷底，兒子婚姻也不順，兒子還自殘傷了身體。

丈夫中風後被閨蜜遺棄，她不但照顧丈夫、兒子、孫子，靠著投入關懷社會公益走出憂鬱症。她說，「勇敢的面對自己的人生功課。」

蕭明霞來自金門戰地，與擔任軍職的先生相戀，嫁到台灣雲林。身為長媳須在家侍奉公婆，難免生活上齟齬受委屈，她的先生「每日一信」安撫心靈，每天期盼一封情書成為生活最大的動力。

蕭明霞一家人後來搬到五股貿商社區，在長輩鼓勵下擔任社區理事長，整理眷村文物，開辦各項研習及技藝課程，並辦理老人共餐與據點關懷，前總統馬英九夫人周美青還曾來與長輩一起包水餃共餐。

會中，一群眷村媽媽身穿旗袍到場支持蕭明霞，展現其好人緣。

京劇
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

伯爵街路面坑洞還長青苔 汐止議員爭取重鋪

2019-04-10 19:43

髒亂點變身櫻花林 瑞芳柑坪里鐵道旁好美

2019-04-10 19:42

關渡大橋36年來大修 耐震補強更安全

2019-04-10 19:42

淡水圖書館空間改造 免費展場貼近社區

2019-04-10 19:41

三生步道櫻花盛開 三芝公所官網報花況

2019-04-10 19:41

侯友宜訪經濟部 盼助工業區使用

2019-04-10 19:37

指公園駐警譏「原住民加分補助」 原轉批：歧視像針刺

2019-04-10 19:27

影／侯友宜會沈榮津 雙方稱「中央、地方攜手合作」

2019-04-10 16:59

太有效！板橋車站科技執法舉發違停 違規數大降96％

2019-04-10 16:18

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

2019-04-10 15:39

影／柯文哲施政報告 議員給了皮箱、皇帝帽、酸痛藥布

2019-04-10 15:21

柯文哲遭藍綠夾擊 王世堅送「行李箱」要柯打包走人

2019-04-10 14:38

影／樂生療養院門柱被拆 自救會抗議

2019-04-10 14:26

防汛意識要建立 新北成立全國首創偵水志工

2019-04-10 13:45

天下第一攤手作便當 周末花博公園試吃票選人氣王

2019-04-10 13:28

一人質詢組難道是被排擠？ 高嘉瑜：一個人也很好

2019-04-10 13:27

談論議員爆粗口 柯文哲：該道歉就道歉

2019-04-10 12:31

汛期將至 新北市四首長視察防汛設施、抽水站整備

2019-04-10 12:21

公車站前後10公尺禁臨停 新北去年2.2萬件遭重罰

2019-04-10 12:11

上行下效？北市府官員飆髒話 柯文哲：我很少爆粗口

2019-04-10 11:31

影／樂生舊門無預警遭拆 自救會到衛福部抗議

2019-04-10 11:28

北市府吳姓主管國罵辱下屬 議員：上梁不正下梁歪

2019-04-10 11:15

睽違30年！新式警察制服換裝在即 台南員警準備好了

2019-04-10 08:52

西門町+南港 台北燈節明年雙燈區

2019-04-10 00:33

重慶北路陸橋遭撞位移 將二度評估存廢

2019-04-10 00:21

北市議會委員會 各黨派搶主導

2019-04-10 00:18

柯P隨香趴趴走 藍綠擬杯葛施政報告

2019-04-10 00:14

最壞身教！父母帶小孩翻牆爬窗進校園玩 觸動警鈴被趕出…

2019-04-09 23:36

新北市場翻新／攤商肯定改建 盼也處理違規攤販

2019-04-09 23:29

新北11傳統市場翻新 板橋黃石市場先改建

2019-04-09 23:26

汐止瑞士山莊 30多年沒自來水

2019-04-09 23:25

侯友宜盼借地 開發汐止公八公園

2019-04-09 23:20

瑞芳廣場蓋圖書館 媽媽吼去哪遛小孩

2019-04-09 23:16

搶救台北東區／避免「殺雞取卵」 先降租止血

2019-04-09 23:12

盼重現榮景 台北東區籌設商圈協會

2019-04-09 23:05

新北市潑水節 周日南勢角激戰

2019-04-09 22:41

銀髮俱樂部有跑步機 新莊長者運動不怕風雨

2019-04-09 19:26

吉野櫻終綻放 淡水天元宮花期開跑

2019-04-09 19:25

淡水菜市場路面重整完工 區長視察可開市

2019-04-09 19:24
看更多

熱門文章

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

2019-04-10 15:39

影／白沙屯媽祖去程通過西螺大橋進雲林 廟方：罕見

2019-04-10 16:13

白沙屯媽衝進永靖超市 員工喜極而泣哭成一團

2019-04-10 10:32

睽違30年！新式警察制服換裝在即 台南員警準備好了

2019-04-10 08:52

瘋媽祖注意這幾點…別像柯文哲、朱立倫變傷兵

2019-04-10 09:00

影／大甲媽進入員林市區 白沙屯媽考慮後走自己的路南下

2019-04-10 15:25

影／學生呼喊「阿婆」 白沙屯媽連衝三所小學

2019-04-10 15:37

影／白沙屯媽祖今天心情特別好 進入校園兩度逗弄小朋友

2019-04-10 17:43

影／下課鐘響 白沙屯媽90度轉進校園！師生感動 校長淚直流

2019-04-10 10:08

一人質詢組難道是被排擠？ 高嘉瑜：一個人也很好

2019-04-10 13:27

王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04

桃園龍潭、大溪及平鎮、八德 15日停水11小時

2019-04-10 14:14

太有效！板橋車站科技執法舉發違停 違規數大降96％

2019-04-10 16:18

柯文哲遭藍綠夾擊 王世堅送「行李箱」要柯打包走人

2019-04-10 14:38

未上任就辭高雄毒防局長 他先報到這個職務

2019-04-10 16:12

記得儲水喔！龍潭大溪及平鎮八德4.6萬戶 15日大停水

2019-04-10 15:58

白沙屯媽祖明抵北港 蔡英文是首位恭迎聖駕總統

2019-04-10 19:48

影／墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

2019-04-10 17:19

查中火排放水 中市府：環保人員等了3天

2019-04-10 13:29

心繫偏鄉無醫村 熱血牙醫一做近30年

2019-04-10 07:46

濃霧攪局 金門高中學子赴台應試險受阻

2019-04-09 21:24

影／小學生跪迎白沙屯媽祖落空 校方：盼媽祖回鑾來看孩子

2019-04-10 17:46

大甲媽駐駕西螺福興宮 廟埕發生推擠事故

2019-04-10 07:40

柯文哲施政報告 王世堅送行李箱嗆打包走人

2019-04-10 16:09

令旗象徵派兵將護信徒 大甲媽鑾轎停駕雲林民宅

2019-04-09 23:25

和美將實施路邊停車收費 預定7月前可以上路

2019-04-10 14:27

追花要快！ 中華大學超夯打卡景點紫藤花浪漫盛開中

2019-04-10 12:24

驚擾大甲媽！滋事4男交保 白沙屯媽開心！學童喊「我愛你」

2019-04-09 23:35

白沙屯媽祖遶境台中 駐駕警局並進入國小

2019-04-10 00:41

上行下效？北市府官員飆髒話 柯文哲：我很少爆粗口

2019-04-10 11:31

影／柯文哲施政報告 議員給了皮箱、皇帝帽、酸痛藥布

2019-04-10 15:21

抗議屏東縣府改建復興公園 蔣月惠：被強姦還要嫁

2019-04-10 11:27

「花蓮特產」激吻 網友：看了就好癢

2019-04-09 23:52

來看火金姑！ 峨眉、北埔賞螢活動即將開跑

2019-04-10 11:59

影／柯文哲3度到新港奉天宮 熱情民眾高喊「總統好」

2019-04-09 21:12

朱立倫跟遶境最大感觸：沒政治差別 大家攏同款

2019-04-10 11:44

財政緊 嘉縣要求緩接收新警力

2019-04-10 00:13

北市府吳姓主管國罵辱下屬 議員：上梁不正下梁歪

2019-04-10 11:15

談論議員爆粗口 柯文哲：該道歉就道歉

2019-04-10 12:31

新北11傳統市場翻新 板橋黃石市場先改建

2019-04-09 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top