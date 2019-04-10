幫閨蜜坐月子竟成老公小三 黃梅英谷底翻身

2019-04-10 21:01 中央社 新北10日電



從掌上明珠變成大家族的長媳，丈夫外遇的對象竟是自己的閨蜜，新北市志願服務推廣協會主任黃梅英勇於面對逆境，走出人生谷底並轉念化為動力，在傳統女性角色中迎向新生命。

傳統與現代女性在家庭或社會面臨不同挑戰，新北市府社會局今天下午邀知名京劇「大宅門」中國大陸編導李卓群及女主角竇曉璇、新北市五股區貿商社區發展協會執行長蕭明霞、黃梅英，從女性角度看今昔女性的地位及處境。

京劇「大宅門」敘述清朝濟南青樓女子楊九紅，結識京城少爺白景琦，一見鍾情贖身追隨，卻因出身社會底層，終難跨進「大宅門」。當時的時代背景，社會觀念男性妻妾成群，女性需忍受共侍一夫，夫死後也需扛起大家族的興衰重擔。

李卓群表示，她以青樓女子楊九紅為主軸，從一輩子無法進到宅門裡面的人，反映整個故事；以宅門兒女情，洞見當時的社會動盪。

飾演女主角楊九紅的竇曉璇是北京京劇院梅蘭芳京劇團國家一級演員，她指出，以自己新時代的女性回看清代女子的生命，楊九紅性格張力強，豪放、嬌艷、深情挑戰規矩，透過起承轉合洞見人生四季變化。

竇曉璇自述出身單親家庭，在面臨京劇演藝生涯高峰時，卻遭逢母親罹癌，全由她的經濟支柱撐起半邊天，會談中還一度哽咽。

黃梅英未出嫁前是備受父母寵愛的么女，經媒妁之言嫁入經營煤礦的大家族，清晨5時就需起床生火做飯，以餵飽大家族成員及500多個工人。

黃梅英說，公公有多房妻子，兩個礦場在礦業沒落後家道中落，先生不但酗酒、家暴，外遇的對象竟然是自己的閨蜜。當時閨蜜是別人的小三，因為懷孕，她幫忙坐月子，閨蜜後來竟成丈夫的小三。

黃梅英內心遭到重大衝擊，她一度帶著孩子住在土角厝內，自稱「一天喝5杯咖啡也不會清醒」。她說，她人生走到谷底，兒子婚姻也不順，兒子還自殘傷了身體。

丈夫中風後被閨蜜遺棄，她不但照顧丈夫、兒子、孫子，靠著投入關懷社會公益走出憂鬱症。她說，「勇敢的面對自己的人生功課。」

蕭明霞來自金門戰地，與擔任軍職的先生相戀，嫁到台灣雲林。身為長媳須在家侍奉公婆，難免生活上齟齬受委屈，她的先生「每日一信」安撫心靈，每天期盼一封情書成為生活最大的動力。

蕭明霞一家人後來搬到五股貿商社區，在長輩鼓勵下擔任社區理事長，整理眷村文物，開辦各項研習及技藝課程，並辦理老人共餐與據點關懷，前總統馬英九夫人周美青還曾來與長輩一起包水餃共餐。

會中，一群眷村媽媽身穿旗袍到場支持蕭明霞，展現其好人緣。