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市議員許淑華指控求官 北市新工處長否認

2019-04-10 20:07中央社 台北10日電

台北市長柯文哲日前在陽明花季爆粗口，今天在議會備詢時被藍綠議員要求向議員許淑華道歉。許淑華質詢時再提此議題，指新工處長黃立遠是要求官位；黃受訪時否認指控。

柯文哲聽聞民進黨市議員許淑華質詢後，先提及是否有人在他的辦公室被裝設竊聽器，「要不怎麼會發生這樣的事情」；至於議員提及黃把公務車當私家車等狀況，柯說，這部分會要求調查。

柯文哲連任後首次赴台北市議會備詢並施政報告，柯上台施政報告前，國民黨、民進黨多名議員先提程序發言，時間長達1小時，過程中，藍綠議員皆要求柯先向許淑華道歉。柯也在發言台上道歉。

整件事情起因是在柯文哲今年2月出席陽明山花季活動，步行到開幕式場地時，與新工處長黃立遠（時任公園處長）談話，2人談及杜鵑花種植情形，黃指預算被許淑華反對，柯隨即爆粗口。柯事後表示，話說出口也不能怎樣，如今官員當得沒有尊嚴，說實話還要道歉，「好可憐」。

許淑華今天下午在議場質詢時表示，柯文哲當時會爆粗口，是因接收到不實訊息，並拿出檔案提及，黃立遠是要求官位，且黃當時參加工務局長遴選時，有跟柯文哲報告，黃自認為比另一名參加遴選的副處長林志峯優秀，且更適合擔任工務局長。

許淑華指出，黃立遠擔任處長後，還要求只有科長層級的官員才可到辦公室報告，此外，處長室的辦公桌、公文夾等物品都要全部換新，並把公務車當成私家車使用。

黃立遠受訪時表示，否認議員指控，認為議員提到皆非事實，絕對沒有求官位或把公務車當私家車使用等狀況。

市政府副發言人柯昱安表示，對於沒有準確消息來源的議題，無法證實，至於柯提及辦公室裝設監視器，只是柯的慣用說法。

許淑華柯文哲民進黨
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