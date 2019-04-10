指公園駐警譏「原住民加分補助」 原轉批：歧視像針刺

2019-04-10 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



駐紮在228和平紀念公園裡至今（10）滿777天的原民團體「原轉小教室」，今天下午在臉書發文表示，4月2日一名公園駐警對他們說出「（國家）已經對你們原住民很好了！加分、補助，享受太多的優惠了！」對此，原民歌手巴奈表示，「總統向原民道歉時，原以為台灣已經足夠進步，九合一大選後才發現，歧視在社會中仍無所不在」。

原轉小教室表示，回望2017年2月23日到凱道抗議至今，「原轉」用音樂、短講、藝術表演、巡迴走唱等方式，向社會大眾及百尺外的總統府表達訴求；同年6月2日，原轉從凱道被驅離後，又轉至捷運台大醫院站1號出口，邀請朋友、族人、路人一起參與上百場的「凱道小講堂」，談法律、政治、藝術，分享關於原住民的故事、台灣的歷史。

今年1月22日台北市政府再次決定將原轉驅離，原轉沒有帳篷就用塑膠椅，或乾脆席地而坐，僅留下少數的生活必需品，在228和平紀念公園持續行動，4月6日卻換來公園路燈工程管理處開出的罰單，稱原轉「任意放置桌椅、箱櫃、板架等」，希望將「有礙觀瞻」的物品清除。

在原轉今天下午上傳的影片，一名228和平紀念公園的公園駐警4月2日與原民歌手那布說，「我是鄭重地來告訴你們，東西不要增加那麼多，堆得亂七八糟，有礙觀瞻」，當那布回應「什麼叫有礙觀瞻？誰願意住在這裡（公園）？」時，該名駐警更說「對啊！那你們趕快離開啊！」

影片中，那布說，自己是國民，但是中華民國政府不願意好好對待原住民族，該名駐警卻說「（國家）已經對你們很好了，加分、補助，喔～享受太多的優惠了！」最後那布氣憤批評，「原住民本來就應該被你們這樣講嗎？」

原轉表示，一句不經思索的歧視言語就像插進指縫的刺一樣又細又痠，7百多天來，凱道部落犧牲實際的肉身和每日生活起居的規律來表達訴求，歷經了兩次閣揆上任、一次大選，政治議題翻了好幾圈，「沒有人是局外人」變成一句朗朗上口的口號，而凱道部落仍坐在公園裡，試著想跟社會大眾說明訴求。但排除私有地的「傳統領域劃設辦法」的粗暴推行，正如公園駐警的歧視言論一樣，反映了台灣社會真實存在的聲音，認為「原住民佔了便宜還不知感恩」。